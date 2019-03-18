0553 313 94 23

"İstanbul kıyamete kadar Müslüman Türk'ün elinde olacaktır"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "İstanbul, dedemiz Fatih Sultan Muhammet'in fetih hakkıdır ve kıyamete kadar Müslüman Türk'ün elinde olacaktır. Biz boğazın doğusunda dün vardık, bugün varız, yarın da var olmaya devam edeceğiz"

18 Mart 2019 Pazartesi 21:47
"İstanbul kıyamete kadar Müslüman Türk'ün elinde olacaktır"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstanbul, dedemiz Fatih Sultan Muhammet'in fetih hakkıdır ve kıyamete kadar Müslüman Türk'ün elinde olacaktır. Biz boğazın doğusunda dün vardık, bugün varız, yarın da var olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Eskişehir'de partisinin Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından Uluönder Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlara hitap etti.

Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Kurtulmuş, bu katliamı yapan caninin sadece bir kişi olmadığını belirtti.

Bu teröristin arkasında yabancı, İslam ve Türkiye düşmanlığıyla beslenen, dünyanın her yerinde hortlayan bir faşist ideoloji olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Adamlar mesaj veriyor. Dünyanın en sakin ülkelerinden birisi. Dünyanın bir ucunda, gitsen gidemezsin. Bütün çatışma bölgelerinden uzak, halkının rahat ve huzur içinde yaşadığı bir yer. Diyorlar ki nerede olursanız olun biz, siz Müslümanları yok ederiz." ifadesini kullandı.

- Teröristin insanlık dışı manifestosu

Sapık zihniyetli teröristin yazdığı 70 sayfalık manifestoya değinen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Ne diyor? 'Türkler boğazın doğu yakasında oturabilir Asya'da ama batı yakasına geçmeye kalkarlarsa onlara hayatı dar eder, öldürürüz' diyor. Ayrıca devam ediyor diyor ki kendisince 'Bir gün geleceğiz İstanbul'daki İslam abidelerini yıkacağız ve o abidelerini yok ettiğimiz gibi Ayasofya'nın da minarelerini yıkarak Ayasofya'yı kilise yapacağız' diyor. Böyle bir şey mümkün değil, hayal görüyor ancak zihniyetin ortaya konulması bakımından tüyler ürperticidir, insanlık dışıdır. İstanbul, dedemiz Fatih Sultan Muhammet'in fetih hakkıdır ve kıyamete kadar Müslüman Türk'ün elinde olacaktır. Biz boğazın doğusunda dün vardık, bugün varız, yarın da var olmaya devam edeceğiz. Biz Haçlılılara karşı iman dolu göğsümüzle, bütün gücümüzle durmayı bilen bir milletiz."

Kurtulmuş, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 21:47
  1. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  2. Eskişehir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Dönmez: "Borda tarihi üretim ve satış rekorları kırdık"
    1. Bakan Dönmez: "Borda tarihi üretim ve..
    2. Fenerbahçe Opet'e sürpriz ziyaret
    3. GÜNCELLEME 3 - Arnavutköy'de fabrika..
    4. Diriliş Osman'da hazırlıklar sürüyor!
    5. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    6. MHP Gurup Başkan Vekili Akçay..
    7. Başkent’te Cumhur İttifakı’nın seçim..
    8. Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması:..
    9. Adana'da seyir halindeki otomobil yandı
    10. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde..
    11. Irak mahkemesinden Belçikalı DEAŞ..
    12. "Çevreci projeler yazdık"
    13. Otomobille çarpışan elektrikli..
    14. CHP mitinginde ‘Bozkurt’ işareti
    15. Bakan Fatih Dönmez Kütahya’da
    16. "İstanbul kıyamete kadar Müslüman..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca..
    18. Avnavutköy’deki fabrika yangını..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek şeyleri..
    20. ÇAĞSAV Onur Ödülleri sahiplerini buldu
    21. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:..
    22. Bursa’nın ilk Katı Atık Getirme..
    23. Çanakkale Zaferi’nin 104. yılında..
    24. Gaziosmanpaşa ulaşımın merkez noktası..
    25. Kadınların bereket kapısı: Nar Projesi
    26. Ürdün Meclisinden Mescid-i Aksa için..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    28. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale..
    30. Motosikletlerini Çanakkale şehitleri..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun