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Gündem İstanbul kimlere emanet! İETT'de 'B sınıfı ehliyetli' otobüs şöförü skandalı!
Gündem

İstanbul kimlere emanet! İETT'de 'B sınıfı ehliyetli' otobüs şöförü skandalı!

Yeniakit Publisher
2023-05-22 12:29:00 -
İstanbul kimlere emanet! İETT'de 'B sınıfı ehliyetli' otobüs şöförü skandalı!

İstanbul'da kaza yapan İETT otobüsünün şoförünün ehliyeti, B sınıfı otomobil ehliyeti çıktı.

İstanbul'da kaza yapan İETT otobüsünün şoförünün ehliyeti, B sınıfı otomobil ehliyeti çıktı.
Otobüsün aracına çarpıp kaçmasıyla şoförün peşine düşen vatandaş, polise haber verip gerekli işlamelri başlattı. Bu sırada İETT şoförünün otobüs kullanmaya yetkisinin ve bilgisinin olmadığı, B sınıfı otomobil kullanım ehliyetine sahip olduğu ortaya çıktı. İşte vatandaşın açıklamamaları:

Dün Üsküdar’da İETT otobüsü arabama bu şekilde sürttü kaçtı. 3 durak ileride yakaladım.
Tutanaklar tutuldu otobüs haksız ama sırf şoför sıkıntı yaşamasın diye şikayetçi olmadım kendim yaptıracağım.
Polis son anda fark etti şoför B sınıfı ehliyeti ile otobüs sürüyor.
İstanbul kimlerin elinde, vatandaşın canı kimlere emanet.
Başkan İstanbul’a gelirse tanıyan varsa söylesin.

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