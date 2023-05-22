İstanbul kimlere emanet! İETT'de 'B sınıfı ehliyetli' otobüs şöförü skandalı!
İstanbul'da kaza yapan İETT otobüsünün şoförünün ehliyeti, B sınıfı otomobil ehliyeti çıktı.
İstanbul'da kaza yapan İETT otobüsünün şoförünün ehliyeti, B sınıfı otomobil ehliyeti çıktı.
Otobüsün aracına çarpıp kaçmasıyla şoförün peşine düşen vatandaş, polise haber verip gerekli işlamelri başlattı. Bu sırada İETT şoförünün otobüs kullanmaya yetkisinin ve bilgisinin olmadığı, B sınıfı otomobil kullanım ehliyetine sahip olduğu ortaya çıktı. İşte vatandaşın açıklamamaları:
Dün Üsküdar’da İETT otobüsü arabama bu şekilde sürttü kaçtı. 3 durak ileride yakaladım.
Tutanaklar tutuldu otobüs haksız ama sırf şoför sıkıntı yaşamasın diye şikayetçi olmadım kendim yaptıracağım.
Polis son anda fark etti şoför B sınıfı ehliyeti ile otobüs sürüyor.
İstanbul kimlerin elinde, vatandaşın canı kimlere emanet.
Başkan İstanbul’a gelirse tanıyan varsa söylesin.