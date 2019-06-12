TOKİ hem Ankara ve hem de İstanbul’da kura çekimlerini yapıyor. Ankara Yenimahalle'de inşa edilecek olan 451 konutun kura sonucunu açıklamasıyla birlikte TOKİ’nin İstanbul kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu. İstanbul Kayabaşı kura çekimleri ne zaman? TOKİ Başakşehir Ayazma kura çekimleri, Başakşehir Hoşdere TOKİ kura çekimleri, Silivri Alipaş TOKİ kura çekimi ne zaman?

İstanbul Başakşehir Kayabaşı projemizin kura tarihi 26-27 Haziran, Silivri Alipaşa 28 Haziran, Tuzla Aydınlı 01 Temmuz, Başakşehir Ayazma 02 Temmuz, Başakşehir Hoşdere projemizin kura tarihi 02 Temmuz olarak belirlenmiştir. Kura çekilişin yapılacağı yer bilgisi daha sonra web sitemiz www.toki.gov.tr adresinden ilan edilecektir.