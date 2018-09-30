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İstanbul Kartal'da uyuşturucu operasyonu! 3 gözaltı

İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

30 Eylül 2018 Pazar 16:10
İstanbul Kartal'da uyuşturucu operasyonu! 3 gözaltı

İstanbul Kartal'da 8 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis, 5 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sabahın erken saatlerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polisin Hürriyet, Cumhuriyet, Topselvi, Cevizli, Yalı, Karlıktepe ve Esentepe Mahallelerinde düzenlediği operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Polis aramada , 5 kilo 150 gram  esrar, 9 kök hint keneviri, 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili E.D, M.P. ve N.P. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliye Sarayı'na sevk edileceği öğrenildi.  

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 16:10
  1. İstanbul
  2. Kartal
  3. Uyuşturucu operasyonu
  4. Gözaltılar var

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