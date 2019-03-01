0553 313 94 23

İstanbul Kartal'da otomobile çarpan aracın refüje çıktığı anlar kamerada

Kartal’da benzinlikten çıkan bir araç, yolda hızla gelen başka bir aracın çarpması sonucu savrularak refüje çıktı. Aracın hava yastıkları açılırken şoför yara almadan kazayı atlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

01 Mart 2019 Cuma 09:31
İstanbul Kartal'da otomobile çarpan aracın refüje çıktığı anlar kamerada

Kartal’da benzinlikten çıkan bir araç, yolda hızla gelen başka bir aracın çarpması sonucu savrularak refüje çıktı. Aracın hava yastıkları açılırken şoför yara almadan kazayı atlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

 

Olay, Kartal Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi’nde geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Benzinlikten yola doğru aracıyla çıkan Güner Çakır yönetimindeki araç, yolun karşı tarafına geçmeye çalıştı. O sırada yolda aracıyla seyreden Ali Ercan yönetimindeki araç ise benzinlikten çıkan araca hızla çarptı. Hızla gelen aracın çarptığı araçta hava yastıkları açılırken araçlarda maddi hasar oluştu. İki aracın sürücüsü de kazayı yara almadan atlatırken kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

 

Görüntülerde Güner Çakır aracıyla yavaşça yolun karşı tarafına geçiyor, o sırada yolda giden Ali Ercan’ın kullandığı araç ise hızla otomobile çarpıyor. Çarpışma sonrası Güner Çakır’ın kullandığı araç da refüje çıkıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çiftçiye lisanslı depo desteği için yeni imkan
    1. Çiftçiye lisanslı depo desteği için..
    2. AK Parti binasına tank yürüten hainler..
    3. Meteorolojiden 5 il için kuvvetli..
    4. Premier Lig’de derbi haftası
    5. 3 makineye bağlı yaşayan Nurçin, bu..
    6. İSO Türkiye İmalat PMI şubatta 46,4'e..
    7. Borsa güne yükselişle başladı
    8. Kar yağışı Şirvan’da elektrik..
    9. Dolar ne kadar? Dolar TL bugün 1 Mart..
    10. Bebek arabası çalan hırsız yakalandı
    11. Beytüşşbap’ta kartpostallık görüntüler..
    12. "Karadeniz'de taşkınlara köklü bir..
    13. Ryan Donk geri sayıma geçti! 2 maç kaldı
    14. Beşiktaş, Kayseri deplasmanında
    15. Başkan Alıcık; “Halkımızla el ele, hep..
    16. Talasgücü 2 haftalık galibiyet..
    17. Hepsiburada ve Meizu'dan telefon ve..
    18. İstanbul Ticaret Odası, Turkiye İmalat..
    19. ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
    20. Kış aylarında oto yıkama sektörü durgun
    21. Tütün denetçilerine eğitim
    22. Silifke’de Adli Kolluk Koordinasyon..
    23. Kaş düşüklüğü yorgun ifade gösteriyor
    24. Türk Halk Müziği Yarışması’nın..
    25. Demiryolu işçilerinin zorlu kış mesaisi
    26. Kayseri’de evlenmelerde %3,6 azalma,..
    27. Çaldıkları kabloyu eritmek isteyen iki..
    28. O ülke yardım istedi! 25 saat içinde..
    29. ‘Aksu’da Damlalar Pamukta Birleşiyor’..
    30. Gebelikte plasenta yapışmasına dikkat
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!