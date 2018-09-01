Abdullah Demir kimdir? Abdullah Demir İstanbul Kartal Kaykamakı mı oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Yayınlanan yeni kararnameye göre, 471 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Görev yeri değişen isimler arasında İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Demir de var. Abdullah Demir, İstanbul Kartal Kaymakamı olarak atandı. Peki Abdullah Demir kimdir? Abdullah Demir nereli? İşte Kartal Kaymakamı Abdullah Demir biyografisi…

Abdullah Demir, Bursa’nın Orhaneli ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Orhan Bey İlkokulu ve Bursa İmam Hatip Lisesinde tamamlamasının ardından 1992 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Abdullah Demir, 1993 yılında stajını tamamlayarak Bursa Barosunda avukat oldu. Aynı yıl girdiği kaymakamlık sınavını kazanıp Kütahya’da kaymakamlık stajını tamamlayarak Kırşehir Çiçekdağı Kaymakamı olarak atanan Abdullah Demir, askerlik sonrası sırasıyla Kastamonu, Tunceli, Denizli, Sivas, Sakarya illerimizde kaymakam olarak çalıştı.

Abdulah Demir, 2010 yılında Sakarya Vali yardımcısı olarak çalışmakta iken İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere Keele Üniversitesine yüksek lisansa gönderildi. Demir, Keele Üniversitesin’de Avrupa Politikaları ve Kültürü bölümünde ‘‘ Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Politika Transferi’’ hakkında yüksek lisansını tamamlayan Abdulah Demir, 2011-2013 yılları arasında Ordu vali yardımcısı olarak çalıştı.

Abdullah Demir, 2013 yılında İçişleri Bakanlığında; Yabancıların ikamet ve seyahatleri, iltica, vize ve göç hakkında çalışmak üzere yeni kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kuruluş çalışmalarında görevlendirilerek aynı kurumda Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına atandı. Abdullah Demir, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı ve avukat alımlarında sınav komisyonu üyeliklerinde bulundu. 2016 yılı Aralık ayında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Abdullah Demir, 2017 yılında yapılan İçişleri Bakanlığı 4/B li sözleşmeli büro personeli alım komisyonunda Erzurum Bölgesel sınav komisyonu başkanlığı yaptı. Abdullah Demir, 7 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Türk İdareciler Derneği kongresinde Dış ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Abdullah Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Kartal kaymakamı olarak atandı,. Evli, iki çocuğu olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.