İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
KOMSAR Araştırma, İstanbul'a yönelik son anket sonuçlarını açıkladı.26 Mart 2019 Salı 11:09
KOMSAR Araştırma, seçime 5 gün kala İstanbul'daki son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Kıran kırana geçecek İstanbul yarışında ise Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun 4 puan önünde yer alıyor. Ankete katılanların 50,24'ü tercihini Yıldırım'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 46,91'lik kısım İmamoğlu'nu destekleyeceğini belirtti
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