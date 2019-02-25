İstanbul’da hava durumu yarın kar var mı İstanbul’da yarın kar yağacak mı?

Meteoroloji günlerdir İstanbul’a kar yağışı uyarısında bulunuyordu. Beklenen kar hafta sonu İstanbul’da etkili oldu. İstanbul Valiliği de kar yağışı nedeniyle bugün okulların tatil olduğunu duyurdu. İstanbullular yarın İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul’da hava durumu son dakika haberlerini merak ediyor. İşte İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? sorusunun cevabı…

İstanbul hava durumu son dakika Meteoroloji tahminleri. İstanbul’da bugün yağış yok, kar yok. Kar şehrin büyük kısmında eriyecek. Kar yerini yağmura bıraktı. Öğleden itibaren yapış geliyor. Ancak bu sıcaklık 5 derece olacak, poyraz kuvvetli esmeye devam edecek bu da sıcaklığın aslında hafta sonu gibi olacağı anlamına geliyor. Sıkı giyinmekte fayda var. Ege'de bölgesel yağışlar var. Marmara'da da aynı şekilde. Çarşamba Perşembe minik bir dalganma var. İstanbul'da Anadolu Yakası'nın üst kesimlerine Kurtköy, Aydos gibi yerlere kar geçişleri olabilir. Onun dışında yağışları çoğu yağmur şeklinde olacak. Başkentte'te Çarşamba günü kardan payını alacak. Ancak çok olmayacak. Mart'ta dalgalanmalar mümkün.