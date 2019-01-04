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İstanbul kar yağışı başladı bugün İstanbulda okullar tatil mi

İstanbul’a kar yağışı ne zaman başlayacak ve İstanbul’a kar yağışı ne kadar sürecek? Okullar bugün tatil olur mu? Sorularının cevabı merak ediliyordu. Meteoroloji son dakika hava durumu raporuna göre İstanbul’da 5 gün kar yağışı var. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul son dakika kar uyarısı. İşte detaylar…

04 Ocak 2019 Cuma 08:58
İstanbul kar yağışı başladı bugün İstanbulda okullar tatil mi

İstanbul’a kar yağışı ne zaman başlayacak ve İstanbul’a kar yağışı ne kadar sürecek? Okullar bugün tatil olur mu? Sorularının cevabı merak ediliyordu. Meteoroloji son dakika hava durumu raporuna göre İstanbul’da 5 gün kar yağışı var. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul son dakika kar uyarısı. İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Türkiye, 4 Ocak Cuma gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkeziyle akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek.

İstanbul’a kar yağışı başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) uyarısının ardından kentte kar yağışı başladı. İstanbul'un batı ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış nedeniyle araç sürücüleri trafikte güçlükle ilerleyebildi. 

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünün Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiği belirtilmişti. İstanbul'da tipi şeklinde yoğun kar yağışının özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde etkili olacağı duyurulmuştu.

İstanbul’da kar yağışı hafta sonu da devam edecek

Aralıklarla görülecek kar yağışlarının, hafta başına kadar iç ve yüksek kesimlerde 5-15 santimetre, kıyı kesimlerde ise daha az olmak üzere örtü yapmasının bekleniyor. Cumartesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde yağışların görüleceği vurgulanırken, Yağışların güney ve batı kıyılarla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, Marmara'nın batısı ile Toroslar'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Okullar bugün tatil olmayacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 08:58
  1. İstanbul kar yağışı başladı
  2. bugün İstanbulda okullar tatil mi

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