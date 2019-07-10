İstanbul Kağıthane'de "riskli alan" ilanı Kağıthane'ye bağlı Yahya Kemal Mahallesi sınırları içindeki bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi

ANKARA (AA) - İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kağıthane'ye bağlı Yahya Kemal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddeleri gereğince verildi.

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