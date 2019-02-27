0553 313 94 23

İstanbul Kadıköy'de çöpte ceset parçaları bulundu

Kadıköy'de çöp konteynerinde bir kadına ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine, polisbölgede geniş çaplı inceleme başlattı

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:00
İstanbul Kadıköy'de çöpte ceset parçaları bulundu

 Kadıköy'de bir çöp konteynerinde ceset parçaları bulundu.

Alınan bilgiye göre, Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta, kağıt toplayan bir kişinin çöpte ceset parçaları olduğu ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, konteynerde bir kadına ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları buldu.

Çağrılan olay yeri inceleme ekipleri, çöp konteynerinde ve çevresinde inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:00
  1. Acıbadem
  2. ceset
  3. konteyner
  4. polis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vietnam’da tarihi zirve
    1. Vietnam’da tarihi zirve
    2. Kardiyolog Mehmet Metin son..
    3. Suudi Arabistan'da tutuklu Türk şoför
    4. Türk Edebiyatında Öncü Kitaplar Şiir..
    5. Ölü bulunan 3 aylık Reyhan bebeğin..
    6. Kozluklu çiftçilerden gübre mesaisi
    7. GÜNCELLEME 3 - Kahire'deki tren..
    8. Burhaniyeli oryantiringçiler..
    9. AA Finans'ın şubat ayı "Enflasyon..
    10. Vietnam'da kritik görüşme! Trump ile..
    11. Burhaniye’de Aydınlı akademisyenlerden..
    12. Karataş’ta petrol ve doğalgaz arama..
    13. Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
    14. Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı..
    15. Bakanın müjdesi Tirebolu’yu sevindirdi
    16. Dündar: "Osmangazi Meydanı’nın..
    17. Hatayspor Galatasaray maçı canlı izle..
    18. Tapu Dairesi'nde silahlı kavga! 1 kişi..
    19. Ümraniyespor finalde Galatasaray’ı..
    20. Gider’in projeleri beğeni topladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor