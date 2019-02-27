İstanbul Kadıköy'de çöpte ceset parçaları bulundu Kadıköy'de çöp konteynerinde bir kadına ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine, polisbölgede geniş çaplı inceleme başlattı

Kadıköy'de bir çöp konteynerinde ceset parçaları bulundu. Alınan bilgiye göre, Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta, kağıt toplayan bir kişinin çöpte ceset parçaları olduğu ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, konteynerde bir kadına ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları buldu. Çağrılan olay yeri inceleme ekipleri, çöp konteynerinde ve çevresinde inceleme başlattı.

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