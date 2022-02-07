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Korona Virüs İstanbul kaç korona vakası var güncel! İstanbul yoğun bakım doluluk oranı 7 Şubat
Korona Virüs

İstanbul kaç korona vakası var güncel! İstanbul yoğun bakım doluluk oranı 7 Şubat

7 Şubat İstanbul güncel korona vakası! Koronavirüs salgınında Omicron varyantının etkisi sebebiyle vakalar hızlı bir artış gösterdi. Günlük vaka sayıyı 95 bini aştı. Pek çok kişi ise megakent İstanbul’da kaç vaka olduğunu araştırıyor. Peki, İstanbul’da kaç korona hastası var?

Yeniakit Publisher
2022-02-07 19:41:00 -
İstanbul kaç korona vakası var güncel! İstanbul yoğun bakım doluluk oranı 7 Şubat

İstanbullular, megakentte kaç korona vakası olduğunu merak ediyor. Peki, İstanbul’da korona vakaları düşüyor mu?

İstanbul kaç korona vakası var güncel! İstanbul yoğun bakım doluluk oranı 7 Şubat

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki son durumu ele aldıklarını açıkladı.

İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastaların yüzde 90'ının 60 yaş üzeri olduğunu belirten Koca, "Yaklaşık yüzde 88'i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul'daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız" dedi.

Bakan Koca, paylaşımında "Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar yüzde 10'dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76" ifadelerini kullandı.

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