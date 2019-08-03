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İstanbul-İzmir otoyolu yarın açılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Türkiye’nin en büyük otoyol projesi İzmir-İstanbul otoyolunun 192 kilometrelik kısmının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını hatırlatarak, otoyolun hem vatandaşlara hem de ekonomiye büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 18:09
İstanbul-İzmir otoyolu yarın açılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Türkiye’nin en büyük otoyol projesi İzmir-İstanbul otoyolunun 192 kilometrelik kısmının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını hatırlatarak, otoyolun hem vatandaşlara hem de ekonomiye büyük katkı sağlayacağını ifade etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın Türkiye’nin en büyük otoyol projesi İstanbul-Bursa-İzmir otobanının açılışını gerçekleştirecek. Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “İzmir - İstanbul otoyolunun 192 kilometrelik kısmı inşallah yarın açılmış olacak. Biliyorsunuz 2011 yılında başlamıştı bu süreç, 2019 yılında yani 8 yıl içinde nihayete ermiş oluyor. Şu anda İstanbul’a kadar duble yoldan bir gidişimiz var, o da 515 kilometre yapıyor. Yeni açılan otoyolla İzmir -İstanbul arası 426 kilometreye düşüyor ve bir önceki duble yoldan 8,5 saat sürerken şimdi inşallah 3 saat gibi bir sürede İzmir’den İstanbul’a, İstanbul’dan İzmir’e hemşerilerimiz, vatandaşlarımız ulaşma imkanı bulacaklar” diye konuştu.



“Vatandaşlarımıza bir alternatif sunuyor”


Açılacak olan otoyolun diğer yollara bir alternatif olduğunu ifade eden Dağ, zaman zaman ücretlerle ilgili eleştirilerin olduğuna işaret ederek, “Bir kere bu otoban bir alternatif ortaya koyuyor. Yap-işlet-devret modeliyle, kamu-özel sektör işbirliği ile yapılan bir proje ve zaman zaman otoyol ücretiyle alakalı bir takım eleştiriler gelebiliyor ama bir alternatif sunuyor. Eğer vakit konusundan bir problem yok ise duble yoldan gitmek herkes için söz konusu ama eminim birçok vatandaşımızın tercihi olacaktır. Özellikle ticaretin gelişmesine çok büyük bir fırsat ortaya koyacaktır. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım bey‘34 İstanbul, 35 İzmir’ hep söylemişti. Türkiye’de lokomotif il tabi ki İstanbul ama İzmir bunu inşallah ticareti, turizmi, tarımıyla entegre olan iki il olarak hem ülke hem kent ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak. Burada hem tatil hem iş hem öğrenim için sürekli iki şehir arasında gidiş geliş noktasında fırsat ortaya koyacak” ifadelerini kullandı.



Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak


Otoyolun açılmasıyla birlikte ekonomiye büyük katkı sağlanacağını vurgulayan Dağ, şöyle devam etti:


“Ekonomimize yapacağı katkıyla son dönemde yaşamı olduğumuz ekonomik bir takım operasyonlardan kaynaklı sıkıntıların da inşallah yavaş yavaş dağılmaya başladığını, ortadan kalkmaya başladığını hep birlikte müşahede etmiş oluyoruz. Rabbim hayırlı etsin, kazasız belasız bir süreç nasip etsin. Otoyollar birçok açıdan güvenli ve daha emniyetli yolculuk sağlayan yerler. Bu yüzden inşallah İstanbul’dan İzmir’e, İzmir’den İstanbul’a gidenler gelenlere kazasız belasız yolculuk söz konusu olsun. Rabbim bize de daha güzel hizmetleri ülkemize, memleketimize, İzmirimize kazandırmayı nasip etsin.”

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 18:09
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