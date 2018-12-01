THY- Euroleague
0553 313 94 23

İstanbul-İzmir arası yolculuk süresi kısalıyor

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu kapsamında İzmir ve Manisa'yı birbirine bağlayan 49 kilometrelik Kemalpaşa-Saruhanlı etabında yolculuk başladı- Tır sürücüsü Ömeroğlu: "Tesadüfen yola girdik ama iyi ki girmişiz. Yolun tamamının açılmasını dört gözle bekliyoruz"

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:23
İstanbul-İzmir arası yolculuk süresi kısalıyor

MANİSA (AA) - İzmir ile İstanbul arasındaki yolculuğu 9 saatten 3,5 saate indirecek otoyol projesinde, İzmir ve Manisa'yı birbirine bağlayan Kemalpaşa-Saruhanlı etabı ulaşıma açıldı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu yap-işlet-devret projesinde İzmir'deki Kemalpaşa Kavşağı ile Manisa'daki Saruhanlı Kavşağı arasındaki 49 kilometrelik bölüm, bugün kullanıma sunuldu. Bu etapla birlikte aynı güzergahta ortalama 1 saat süren yolculuk, yaklaşık 35 dakikaya indi.

Otoyolu kullanan sürücülerden Kadir Yıldırım, AA muhabirine, aynı zamanda yola çıktıkları ve eski yolu kullanan arkadaşıyla telefonla görüştüğünü belirterek, "Henüz Saruhanlı'ya girmemiş. Aramızda yaklaşık 20 dakikalık fark oluşmuş. Yol inanılmaz yakınlaşmış. Önceden ışıklarda, şehir içinde çok fazla zaman kaybediyorduk." dedi.

Sibel Karakullukçu ise otoyolu çok beğendiğini, en kısa zamanda diğer etapların da kullanıma açılmasını istediğini belirtti.

Motosiklet sürücüsü Onat Selçuk ise "Motosiklet için asfalt çok önemli. Sarsılmadan yolculuk ettim. Sürenin kısalması çok işimize yarayacak. 5-6 saatten fazla süren yolculuğun 3,5 saate inmesi çok güzel." diye konuştu.

- "Dört gözle bekliyoruz"

Bursa'dan İzmir'e geldiğini belirten tır sürücüsü Oktay Ömeroğlu da yolu çok beğendiğini ifade etti.

Ömeroğlu, "Tesadüfen yola girdik ama iyi ki girmişiz. Böyle bir yolu deneyimleme fırsatı yakaladık. Ağır vasıta şöförleri olarak bu yolu kullanmamız büyük bir avantaj. Yolun tamamının açılmasını dört gözle bekliyoruz. Çünkü sürekli yollardayız. Güvenli sürüş bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.

İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 49 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 433 kilometre uzunluğundaki proje, Anadolu Otoyolu üzerindeki Gebze Köprülü Kavşağı'ndan 2,5 kilometre sonra bir köprülü kavşakla başlayarak İzmir Çevre Yolu üzerindeki Otogar Kavşağı'nda son buluyor.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 15:23
  1. "İstanbul-Bursa-İzmir Otoyol Projesi"
  2. izmir istanbul
  3. kemalpaşa saruhanlı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Musul'da sel faciası! Acil durum ilan edildi
    1. Musul'da sel faciası! Acil durum ilan..
    2. Ücretli olacak! Poşetin ardından sıra..
    3. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7..
    4. Beykoz AK Parti belediye başkan adayı..
    5. İstanbul'da film sahnelerini aratmayan..
    6. Bebeği yanlış kundaklamayın!
    7. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
    8. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    9. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    10. Türkiye düşmanı BAE'nin Emiri,..
    11. Arap sabununu bahçede de kullanın
    12. Evi yanan Hollywood aktörüne Filistin..
    13. İranlı gazeteciye 12 yıl hapis
    14. Futbol: Spor Toto 1 . Lig
    15. Tekstil sektörü 10 milyar liralık..
    16. Futbol: TFF 3. Lig
    17. Fatih Terim Beşiktaş'ın teklifini..
    18. Futbol: TFF 2. Lig
    19. "Kalkınma için yapısal reformlar paneli"
    20. Musul'da sel nedeniyle acil durum..
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi