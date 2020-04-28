İstanbul imsakiyesi 2020: İstanbul iftar vakti saati ne zaman?

İstanbul 2020 Ramazan imsakiyesi bölgede oruç tutan kişiler için iftar ve imsak vakitlerini aktarıyor. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edilen saatler imsakiye sayfalarında yerini alıyor.

İllerin iftar ve sahur saatleri ile ilgili bilgileri 2020 yılında da cnnturk.com Ramazan sayfası üzerinden takip edilebiliyor. İstenilen il seçilerek o ile ait ezan saatleri bilgisine ulaşılabilen sayfada ayrıca sahurdan sonra iftar için iftardan sonra da sahur için geri sayım saati yer alıyor. İşte İstanbul imsakiye sayfasında yer alan detaylar…

İstanbul iftar vakti saat kaçta?

28 Nisan 2020 Salı günü il genelinde iftar yapacak olan kişiler için akşam ezanı okunma saati 20:04 olacak. Oruç tutan kişiler bu saatten itibaren iftarlarını yapabilecekler.

İstanbul imsak vakti ne zaman?

Ramazan ayının yarısına doğru yavaş yavaş gidildiği günlerde 29 Nisan 2020 Çarşamba günü bölgede imsak vakti ise saat 04:20 olacak. Bu saatten itibaren yeni gün için oruç başlamış olacak.