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"İstanbul ile başlayan Türkiye sevdası hikayesini sürdürmemiz gerekiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan:"Birlik olarak önümüzdeki seçimlerden zaferle ayrılmamız, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ile başlayan Türkiye sevdası hikayesini sürdürmemiz gerekiyor"

04 Haziran 2019 Salı 18:12
"İstanbul ile başlayan Türkiye sevdası hikayesini sürdürmemiz gerekiyor"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Birlik olarak önümüzdeki seçimlerden zaferle ayrılmamız, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ile başlayan Türkiye sevdası hikayesini sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

Karaaslan, partisinin Çarşamba İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, önlerinde çok önemli bir seçim bulunduğunu, bu seçimin tüm Türkiye'yi ilgilendirdiğini söyledi.

İstanbul'da, Edirnelisinden Karslısına, Gazianteplisinden Samsunlusuna, Sinoplusuna kadar her şehirden insanın yaşadığına işaret eden Çiğdem Karaaslan, "Bu seçimlerin tekrarlanması ile ilgili Sayın Binali Yıldırım, 'çaldılar' diyerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal olmasının nedenini kısaca özetledi. Şimdi birlik olarak önümüzdeki seçimlerden zaferle ayrılmamız, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ile başlayan Türkiye sevdası hikayesini sürdürmemiz gerekiyor. Burada sizlere düşen görev, eş, dost, akrabanızı arayarak, İstanbul'a sahip çıkmak için çalışmalarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, programa katılanlar ile tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayramlaşma programına, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 18:12
  1. Ak Parti
  2. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı
  3. Çiğdem Karaaslan
  4. Ramazan Bayramı

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