İstanbul ilçelerinde adaylar netleşti! İşte o sürpriz isimler
AK Parti'de, 40 il belediye başkan adayının açıklanmasının ardından gözler üç büyük il ve ilçelerine çevrildi. İstanbul için kulislere yansıyan isimler belli oldu.26 Kasım 2018 Pazartesi 13:01
AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı merakla beklenirken İstanbul ilçelerinde adaylar netleşmeye başladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı, hafta sonu İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin 40 il belediye başkan adayını açıkladı. Erdoğan, yarın ise aralarında Ankara ve İzmir'inde bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayını Meclis Grup Toplantısı'nda açıklayacak. Siyasetin gündeminde ise asıl soru ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın kim olacağı soruları yanıtını ararken kulislere İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları sızdı. AK Parti ilçe belediye başkanları listesinde sürpriz isimler var. Habertürk yazarı yazarı Esra Boğazlıyan, o sürpriz isimleri köşesine taşıdı. Boğazlıyan, yazısında TOKİ Başkanı Ergün Turan’ın Fatih Belediyesi'nden KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım’ın ise Ümraniye Belediyesi Başkan adayı olarak gösterileceğinin kulislere yansıdığını belirtti.
Sürpriz isimler var
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "metal yorgunluğu" adı altında istifası istenen Kadir Topbaş'ın yerine koltuğa oturan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın ise Beylikdüzü'nden 31 Mart'ta aday gösterilmesine kesin bakıldığını belirten Boğazlıyan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın da Sarıyer’den aday olması beklendiğini ve kulislere yansıyan bilgilere göre Sancaktepe, Zeytinburnu ve Kağıthane belediye başkanları da başka bir ilçeden aday gösterilecek diye yazdı. Yazar Boğazlıyan- İstanbul'da CHP'nin kalesi olarak Bakırköy'de ise AK Parti'nin eksi Belediye Başkanı Ali Talip Özdemir'in 31 Mart'ta yeniden aday olacağı bilgini paylaştı.
İşte AK Parti'nin İstanbul ilçelerinde göstereceği adaylar:
Adalar Belediyesi Başkan Adayı
Özlem Öztekin Vural - AK Parti İlçe Başkanı Avukat
Arnavutköy Belediyesi Başkan Adayı
Ahmet Haşim Baltacaı - Arnavutköy Belediye Başkanı
Ataşehir Belediyesi Başkan Adayı
İsmail Erdem - Sancaktepe Belediye Başkanı
Avcılar Belediyesi Başkan Adayı
İbrahim Ulusoy - Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesinde Başhekim
Bağcılar Belediyesi Başkan Adayı
Lokman Çağrıcı - Bağcılar Belediyesi Başkan Adayı
Bahçelievler Belediyesi Başkan Adayı
Hakan Bahadır - İstanbul İl Başkan Yardımcısı - Doktor
Bakırköy Belediyesi Başkan Adayı
Ali Talip Özdemir - Eski Çevre Bakanı - Eski Bakırköy Belediye Başkanı
Başakşehir Belediyesi Başkan Adayı
Yasin Kartoğlu - Mevlüt Uysal'ın yerine gelen belediye başkanı
Bayrampaşa Belediyesi Başkan Adayı
Atilla Aydıner - Bayrampaşa Belediyesi Başkanı
Eyüpsultan Belediyesi Başkan Adayı
Deniz Köken - Gaziantep Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri
Fatih Belediyesi Başkan Adayı
Ergün Turan - TOKİ Başkanı ve Mühendis
Güngören Belediyesi Başkan Adayı
Bünyamin Demir - AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Mimar
Sultanbeyli Belediyesi Başkan Adayı
Mehmet Çon - AK Parti Belediye Meclis Üyesi ve Mühendis
Üsküdar Belediyesi Başkan Adayı
Hilmi Türkmen - Üsküdar Belediye Başkanı
Zeytinburnu Belediyesi Başkan Adayı
Ömer Arısoy - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Ümraniye Belediyesi Başkan Adayı
İsmet Yıldırım - KİPTAŞ Genel Müdürü
Beyoğlu Belediyesi Başkan Adayı
Haydar Ali Yılmaz - AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili
Çatalca Belediyesi Başkan Adayı
Mesut Üner - Çatalca İlçe Başkanı ve Mimar
Kadıköy Belediyesi Başkan Adayı
Özgül Özkan Yılmaz - İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Beylikdüzü Belediyesi Başkan Adayı
Mevlüt Uysal - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı
Büyükçekmece Belediyesi Başkan Adayı
Velittin Küçük - 2009 MHP Belediye Başkan Adayı - İşadamı
Şile Belediyesi Başkan Adayı
Can Tabakoğlu - Şile Belediye Başkanı
Kağıthane Belediyesi Başkan Adayı
Mevlüt Öztekin - AK Parti İlçe Başkanı ve Mühendis
Maltepe Belediyesi Başkan Adayı
Kadem Ekşi - Jeofizik Mühendisi ve İşadamı
Pendik Belediyesi Başkan Adayı
Ahmet Cin - AK Parti İl Başkan Yardımcısı
Sancaktepe Belediyesi Başkan Adayı
Fazlı Kılıç - Kâğıthane Belediye Başkanı
Sarıyer Belediyesi Başkan Adayı
Ahmet Misbah Demircan - Beyoğlu Belediye Başkanı
Beykoz Belediyesi Başkan Adayı
Murat Aydın - Zeytinburnu Belediye Başkanı
Çekmeköy Belediyesi Başkan Adayı
Ahmet Poyraz - Çekmeköy Belediye Başkanı
Esenler Belediyesi Başkan Adayı
Mehmet Tevfik Göksu - Esenler Belediye Başkanı
Esenyurt Belediyesi Başkan Adayı
Azmi Ekinci - 26. Dönem Milletvekili
Sultangazi Belediyesi Başkan Adayı
Cahit Altunay - Sultangazi Belediye Başkanı
Şişli Belediyesi Başkan Adayı
Ömer Fuat Günday - AK Parti Şişli İlçe Başkanı
Tuzla Belediyesi Başkan Adayı
Şadi Yazıcı - Tuzla Belediye Başkanı
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