İstanbul ilçeleri son anket sonuçları 2019
31 Mart 2019 İstanbul seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmeye başlandı. İstanbul'u kazanan tüm Türkiye'yi kazanır sözleri her siyasi parti tarafından dile getirilmekte. 2019 yerel seçim sonuçlarını ve partilerin oy oranlarını belirleyecek illerin başında İstanbul gelmekte. İstanbul Büyükşehir belediye başkan adaylığı için AK Parti ve MHP'nin ortak adıyı Binali Yıldırım ile CHP, İYİ Parti ve HDP'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu yarışmakta. Peki son İstanbul anket sonuçlarına göre kim önde? İstanbul anket sonuçları son dakika ORC açıkladı. İşte İstanbul ilçeleri anket sonuçları 2019 yerel seçim.22 Mart 2019 Cuma 15:25
31 Mart 2019 İstanbul seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmeye başlandı. İstanbul'u kazanan tüm Türkiye'yi kazanır sözleri her siyasi parti tarafından dile getirilmekte. 2019 yerel seçim sonuçlarını ve partilerin oy oranlarını belirleyecek illerin başında İstanbul gelmekte. İstanbul Büyükşehir belediye başkan adaylığı için AK Parti ve MHP'nin ortak adıyı Binali Yıldırım ile CHP, İYİ Parti ve HDP'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu yarışmakta. Peki son İstanbul anket sonuçlarına göre kim önde? İstanbul anket sonuçları son dakika ORC açıkladı. İşte İstanbul ilçeleri anket sonuçları 2019 yerel seçim.
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçim sonuçlarını en yakın bilen ORC İstanbul ilçe yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı.İstanbul ilçeleri seçim anketi 2019, İstanbul seçim anketi 2019, İstanbul yerel seçim anketi 2019, İstanbul ilçeleri anket sonuçları 2019, en son seçim anketleri 2019, ORC seçim anketi 2019, son anketler 2019, İstanbul ilçeleri yerel seçim anketi 2019 soruları cevabını buldu. ORC Araştırma şirketi tarafından ilçe bazlı yapılan son ankete göre İstanbul'un 39 ilçesinin 24'ünde Binali Yıldırım, 14'ünde ise Ekrem İmamoğlu önde. Anket katılımcılarına “31 Mart 2019’da yerel seçimlerde, ''Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?” sorusu soruldu. Buna göre ilçe ilçe Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylarının yüzdelik oy oranları tespit edildi. İşte Adalar yerel seçim sonuçları, Arnavutköy yerel seçim anket sonuçları, Ataşehir yerel seçim anket sonuçları, Avcılar yerel seçim anket sonuçları, Bahçelievler yerel seçim anket sonuçları, Bakırköy yerel seçim anket sonuçları, Esenyurt yerel seçim anket sonuçları, Üsküdar yerel seçim anket sonuçları, Şişli yerel seçim anket sonuçları, Bağcılar yerel seçim anket sonuçları, Silivri yerel seçim anket sonuçları, Kadıköy yerel seçim anket sonuçları, Büyükçekmece yerel seçim anket sonuçları ve diğer tüm İstanbul ilçeleri yerel seçim anket sonuçları 2019.
ORC şirketinin 31 Mart Yerel seçimleri İstanbul ilçe anket sonuçları
İstanbul İBB seçim sonuçları 2014
AK Parti % 47
CHP % 40
HDP % 4
MHP % 4
Avcılar belediye seçim sonuçları 2014
CHP % 44
AK Parti 40
MHP % 9
Başakşehir belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 50
CHP % 33
HDP % 7
Beylikdüzü belediye seçim sonuçları 2014
CHP % 50
AK Parti % 39
MHP % 4
Çekmeköy belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 48
CHP % 38
MHP % 5
Fatih belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti 48
CHP % 31
MHP % 7
Kağıthane belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 51
CHP % 29
MHP % 7
Sultanbeyli belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti 61
SP % 14
HDP % 11
Tuzla belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 48
CHP % 39
MHP % 5
Adalar belediye seçim sonuçları 2014
CHP % 50
AK Parti % 42
Bağcılar belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 57
CHP % 19
Bayrampaşa belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 50
CHP % 39
Beyoğlu belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 47
CHP % 35
Esenler belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 62
CHP % 15
Gaziosmanpaşa belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 51
CHP % 25
SP % 12
Kartal belediye seçim sonuçları 2014
CHP % 44
AK Parti % 42
Ümraniye belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 49
CHP % 29
MHP % 10
Arnavutköy belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 51
MHP % 22
HDP % 11
Bahçelievler belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 48
CHP % 35
MHP % 6
Beşiktaş belediye seçim sonuçları 2014
CHP % 76
AK Parti % 16
Büyükçekmece belediye seçim sonuçları 2014
CHP % 47
AK Parti % 44
Esenyurt belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 47
CHP % 34
HDP % 10
Kadıköy belediye seçim sonuçları 2014
CHP % 72
AK Parti % 20
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