İstanbul ilçeleri son anket sonuçları 2019

31 Mart 2019 İstanbul seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmeye başlandı. İstanbul'u kazanan tüm Türkiye'yi kazanır sözleri her siyasi parti tarafından dile getirilmekte. 2019 yerel seçim sonuçlarını ve partilerin oy oranlarını belirleyecek illerin başında İstanbul gelmekte. İstanbul Büyükşehir belediye başkan adaylığı için AK Parti ve MHP'nin ortak adıyı Binali Yıldırım ile CHP, İYİ Parti ve HDP'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu yarışmakta. Peki son İstanbul anket sonuçlarına göre kim önde? İstanbul anket sonuçları son dakika ORC açıkladı. İşte İstanbul ilçeleri anket sonuçları 2019 yerel seçim.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçim sonuçlarını en yakın bilen ORC İstanbul ilçe yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı.İstanbul ilçeleri seçim anketi 2019, İstanbul seçim anketi 2019, İstanbul yerel seçim anketi 2019, İstanbul ilçeleri anket sonuçları 2019, en son seçim anketleri 2019, ORC seçim anketi 2019, son anketler 2019, İstanbul ilçeleri yerel seçim anketi 2019 soruları cevabını buldu. ORC Araştırma şirketi tarafından ilçe bazlı yapılan son ankete göre İstanbul'un 39 ilçesinin 24'ünde Binali Yıldırım, 14'ünde ise Ekrem İmamoğlu önde. Anket katılımcılarına “31 Mart 2019’da yerel seçimlerde, ''Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?” sorusu soruldu. Buna göre ilçe ilçe Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylarının yüzdelik oy oranları tespit edildi. İşte Adalar yerel seçim sonuçları, Arnavutköy yerel seçim anket sonuçları, Ataşehir yerel seçim anket sonuçları, Avcılar yerel seçim anket sonuçları, Bahçelievler yerel seçim anket sonuçları, Bakırköy yerel seçim anket sonuçları, Esenyurt yerel seçim anket sonuçları, Üsküdar yerel seçim anket sonuçları, Şişli yerel seçim anket sonuçları, Bağcılar yerel seçim anket sonuçları, Silivri yerel seçim anket sonuçları, Kadıköy yerel seçim anket sonuçları, Büyükçekmece yerel seçim anket sonuçları ve diğer tüm İstanbul ilçeleri yerel seçim anket sonuçları 2019.

ORC şirketinin 31 Mart Yerel seçimleri İstanbul ilçe anket sonuçları

İstanbul İBB seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

CHP % 40

HDP % 4

MHP % 4

Avcılar belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 44

AK Parti 40

MHP % 9

Başakşehir belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

CHP % 33

HDP % 7

Beylikdüzü belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 50

AK Parti % 39

MHP % 4

Çekmeköy belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

CHP % 38

MHP % 5

Fatih belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti 48

CHP % 31

MHP % 7

Kağıthane belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

CHP % 29

MHP % 7

Sultanbeyli belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti 61

SP % 14

HDP % 11

Tuzla belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

CHP % 39

MHP % 5

Adalar belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 50

AK Parti % 42

Bağcılar belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 57

CHP % 19

Bayrampaşa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

CHP % 39

Beyoğlu belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

CHP % 35

Esenler belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 62

CHP % 15

Gaziosmanpaşa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

CHP % 25

SP % 12

Kartal belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 44

AK Parti % 42

Ümraniye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 49

CHP % 29

MHP % 10

Arnavutköy belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 22

HDP % 11

Bahçelievler belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

CHP % 35

MHP % 6

Beşiktaş belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 76

AK Parti % 16

Büyükçekmece belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 47

AK Parti % 44

Esenyurt belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

CHP % 34

HDP % 10

Kadıköy belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 72

AK Parti % 20