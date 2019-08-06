İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden kurban pazarında denetim

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Sultangazi Kurban Kesim ve Satış Alanı’nda yapılan denetimlere katıldı. Karaca, denetim esnasında vatandaşları kurbanların belirlenen satış noktalarından alınması için uyardı.

Sultangazi Kurban Kesim ve Satış Alanı’nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik artmaya başladı. Türkiye’nin birçok noktasından gelen üretici ve satıcıların buluşma noktası olan pazarda kurbanlık satışları devam ederken, yetkililer de denetimleri artırdı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca,denetimlere eşlik ederek çadırları tek tek gezip hayvanların küpe numaraları ile sağlık raporundaki uyumunu kontrol etti. Ayrıca Karaca, vatandaşları kurbanlarını İstanbul İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen 238 adet satış yerlerinden alması gerektiği konusunda uyardı. Öte yandan, çok sayıda çadırın bulunduğu alan ise havadan drone ile görüntülendi.

"Uygunsuz olanlar oradan geri döndürülüyor”

Hayvanların denetim aşamalarını anlatan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “İstanbul’a gelmeden önce hayvanlar ilk önce bulundukları, kaldıkları işletmelerde kontrollerden geçiriliyorlar. Orada veteriner hekim kontrolünden geçtikten sonra sağlık raporu ile hareket ediyorlar. 2010 yılından itibaren şaptan ari bölge konumda Avrupa yakamız, Avrupa yakamıza geçeceklerse, Trakya bölgesine geçeceklerse kan testleri yapılıp bütün kan numuneleri negatif geldikten sonra bağlı bulundukları il, ilçe müdürlüklerinde sağlık raporuyla beraber hareket edip yola çıkıyorlar. Kurbanlıkları 15 gün önce biz İstanbul ilimize alıyoruz. Belirlediğimiz Çamlıca ve Riva hayvan sevk kontrol noktalarında bekleyen veteriner hekim arkadaşlarımızla yine bir kontrolden geçiliyor. Uygunsuz olanlar oradan geri döndürülüyor” dedi.

Tüberküloz, şarbon gibi hastalıkların insanlara bulaşmasını engellemek için denetimlerin önemini vurgulayan Karaca, “Bizim İstanbul ilinde İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenmiş kurban satış yerlerine gelen hayvanlar pazarların girişinde İl Tarım Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve belediye veteriner hekimlerince tekrar kontrolden geçtikten sonra çadırlara alınıyorlar ve satış başlıyor. Burada da zaman zaman yine kontrollerimiz sürüyor. İstanbul İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından 238 adet kurban satış yeri belirlenmiştir ve vatandaşların belirlenmiş kesim yerlerinden faydalanmalarını istiyoruz. Satış yerlerinden hayvanlarını almaları ve kesimlerini de yine veteriner hekim kontrolünde yapmalarınıistiyoruz. Bu önemli bilindiği üzere hayvanlardan insanlara geçen birçok hastalık var. Tüberküloz, şarbon gibi zoonoz hastalıkları insanlara bulaşmasını engellemek hem de sağlıklı bir gıda tüketmeleri et tüketmeleri açısından bu çok önemli” diye konuştu.