0553 313 94 23

İstanbul İl Seçim kurulu resmi olmayan sonuçları açıkladı

İstanbul’da oy sayım işlemleri tamamlandı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 17:20
İstanbul İl Seçim kurulu resmi olmayan sonuçları açıkladı

İstanbul’da oy sayım işlemleri tamamlandı. İl Seçim Kurulu verilerine göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 170 bin 116 oy alırken, AK Parti Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 145 bin 708 oy aldı.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışıyla ilgili İstanbul’da oy sayma işlemleri tamamlandı. İstanbul İl Seçim kurulundan alınan bilgilere göre sandıkların yüzde 100’ü açıldı. 10 milyon 560 bin 963 seçmenin yer aldığı İstanbul’da 8 milyon 866 bin 563 seçmen oy kullandı. Bu oylardan 8 milyon 547 bin 5’i geçerli sayılırken, 319 bin 558 oy ise geçersiz kabul edildi.


Kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 170 bin 116 oy, AK Parti Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 145 bin 708 oy, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar 103 bin 300 oy, DSP adayıMuammer Aydın 30 bin 766 oy, BTP adayı Selim Kotil 27 bin 232 oy, DP Adayı Ersan Gökgöz 24 bin 168 oy, Vatan Partisi Mustafa İlker Yücel 20 bin 667 oy, TKP adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 499 oy, bağımsız aday Özge Akman 2 bin 452 oy, Bağımsız aday Doğan Duman 2 bin 2 oy ve bağımsız aday Aysel Tekerek bin 520 oy aldı.


Alınan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 48,79 olurken AK Parti adayı Binali Yıldırım ise 48,50 olarak yer aldı. Verilere göre Ekrem İmamoğlu seçimi 24 bin 408 oy ile önde kapattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 17:20
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gördes’te genç esnaf 25 yaşında muhtar seçildi
    1. Gördes’te genç esnaf 25 yaşında muhtar..
    2. Serbest piyasada altın fiyatları
    3. Manisa'nın 3 ilçesinde seçim..
    4. 2019 yerel seçimleri
    5. Gürsu’da Mustafa Işık, personeli..
    6. "Aşırı sağ, bir gün Fransa'da iktidara..
    7. Bünyan ’da Özkan Altun Kazandı
    8. Yenimahalle yeniden "Fethi Yaşar" dedi
    9. Hisarcık seçmeni Fatih Çalışkan’a..
    10. Soğuktan donmak üzere sokak köpeğine..
    11. KKTC’de korkutan ev yangını
    12. Seçim sonuçları açıklandı, YPG'li..
    13. Çüngüş’te çıkan olaylarda 4 kişi..
    14. AK Parti’den teşekkür klibi
    15. Elazığ’da otomobil bahçeye uçtu: 3..
    16. KDC'deki Ebola salgınında ölü sayısı..
    17. Talas’ta Mustafa Yalçın kazandı
    18. İstanbul İl Seçim kurulu resmi olmayan..
    19. Başkan Gökhan hem seçimi hem doğum..
    20. Başkan Tekintaş: “Ordulular, yapılan..
    21. Terzi; ’’Ligi iyi yerde bitirmek..
    22. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran:..
    23. ÇOSİAD’ta Hayri Şamlı güven tazeledi
    24. AK Parti Kdz. Ereğli’de il genelde..
    25. İŞKUR emekli polis memuru güvenlik..
    26. Genç badmintoncular Çekya'ya gitti
    27. Sivasspor'da Kayserispor maçı..
    28. FÜ’de " Nobel Ödülleri Ve Bilimde..
    29. Muhtarlığı kurayla kazandı
    30. Milli boksörden Azerbaycan'da bronz..
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı