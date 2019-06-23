İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Öner'in sağlık durumu

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. O. Gazi Yiğitbaşı, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Yiğitbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, Öner'in dün saat 23.00'te göğüs ağrısı nedeniyle başka bir hastaneye müracaat ettiğini bildirdi.

Gece boyunca takibi yapılan hastanın ileri tetkik ve tedavi amacıyla bugün saat 12.00'de hastanelerine alındığını aktaran Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Yapılan değerlendirmeler sonrasında kendisine koroner anjiyografi ve stent ile balon uygulaması yapılmış, başarılı geçen müdahale sonrası takibe alınmıştır. Şu an itibarıyla kendisinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, kamuoyunun bilgilerine sunarım."

Eski İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın emekli olmasından sonra 12 Mayıs'ta yeni başkan olarak atanan Hakim Ziya Bülent Öner, dün akşam Bahçelievler'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Öner'in yerine başkan olarak İstanbul İl Seçim Kurulu üye hakimlerinden Fatma Nilgün Uçar vekaleten atanmıştı.



