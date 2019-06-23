İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Ziya Bülent Öner, dün akşam saatlerinde evinde kalp spazmı geçirdi. Bağcılar Medipol Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Üner’in yerine İl Seçim Kurulu Başkanlığına kıdemli üye hakim Nilgün Uçar’ın vekale İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Ziya Bülent Öner, dün akşam saatlerinde evinde kalp spazmı geçirdi.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Ziya Bülent Öner, dün akşam saatlerinde evinde kalp spazmı geçirdi. Bağcılar Medipol Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Üner’in yerine İl Seçim Kurulu Başkanlığına kıdemli üye hakim Nilgün Uçar’ın vekalet edeceği öğrenildi.

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