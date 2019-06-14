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İstanbul İl Jandarma Komutanı Köroğlu: “Terörden yakalama sayısı geçen yıla göre 4 kat arttı”

İSTANBUL (İHA) – Jandarma Genel Komutanlığının 180’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Balmumcu Kışlası’nda program düzenlendi.

14 Haziran 2019 Cuma 23:47
İstanbul İl Jandarma Komutanı Köroğlu: “Terörden yakalama sayısı geçen yıla göre 4 kat arttı”

İSTANBUL (İHA) – Jandarma Genel Komutanlığının 180’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Balmumcu Kışlası’nda program düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, “Terör örgütüne ilişkin yakalama olayları sayısı bir önceki yıla göre 4 kat artmıştır” dedi.


Balmumcu Kışlası’nda düzenlenen programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Programın yapıldığı alanın önünde İstanbul Jandarma Komutanlığının birimlerinin kullandığı malzeme ve son teknoloji ekipmanları sergilendi. Sergilenen ürünler arasından en dikkat çekenleri askeri amaçlı kullanılan minik droneler ve insansız hava araçlarından gelebilecek saldırıları önlemek için dronsavar kullanan jandarma personeli oldu. Protokol konuşmaları ile başlayan program Jandarma Genel Komutanlığı’nın 180’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen şiir yarışmasının ödül takdimi ile devam etti. Ardından mehteran takımı sahneye çıkarak dillerden düşmeyen mehter marşlarını seslendirdi.



“Jandarmamız ile orada asayişi sağladık”


İçişleri Bakanlığının Jandarma Emniyet ve Sahil Güvenlik olmak üzere 3 kardeş teşkilatı olduğunu ifade eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Jandarma Genel Komutanlığı’nın 180’inci kuruluş yıldönümünü kutlamak için bir aradayız. Suriye’nin kuzeyinde Gaziantep Kilis ve Hatay da oluşturulan o terör koridorunda biliyorsunuz iki harekat yapıldı. Fırat Kalkanı harekatında ben Gaziantep Valisiydim. Harekat başarıyla sonuçlandıktan sonra Gaziantep Valiliği olarak orada yaşayan insanların yaşamlarının normalleşmesi ile ilgili görev aldık. Jandarmamız ile orada asayişi sağladık. Onların içerisinden seçilen kişilere güvenlik eğitimi vererek orada asayişin sağlaması için ayrıca katkıda bulunduk. Jandarmamız ve Emniyet güçlerimiz orada onlara rehberlik yaptı ve halen yapmaya da devam ediyor” ifadelerini kullandı.



"Önceki yıla göre 4 kat artmıştır"


Jandarma Genel Komutanlığının 180’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen programda konuşma yapan İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, “Jandarma Teşkilatımız kurulduğu günden bu yana milletimizin huzuru, ülkemizin birlik ve beraberliği için çok önemli vazifeler icra etmiştir. Jandarma teşkilatımız kurulduğu ilk andan itibaren Osmanlı Coğrafyasının her yerinde teşkilatlanarak halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çok önemli görevler yürürmüştür. Terör örgütüne ilişkin yakalama olayları sayısı bir önceki yıla göre 4 kat artmıştır. Uyuşturucu ile mücadeleye kararlılık ile devam edilmiş ele geçirilen uyuşturucu miktarında bir önceki yıla göre 4 kat artış sağlanmıştır. Hırsızlık olayları incelendiğinde alınan etkin tedbirler ile hırsızlık olaylarında son iki yıl içerisinde yüzde 72, geçen yıl ile bu yıl arasında ise yüzde 15 oranında azalış meydana gelmiştir. Trafikte icra edilen denetimle neticesinde kazalarda ölü ve yaralı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 38 azalmıştır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 23:47
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