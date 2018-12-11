İSTANBUL (AA) - İstanbul'un iklim değişikliği eylem planı, iklim değişikliği etkileri ve çözüm önerilerinin ele alındığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen, "İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu" başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği'nin İstanbul'da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi kapsamında finanse ettiği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sempozyumda, yaklaşık 200 uzman, iklim değişikliği ve İstanbul konusunu masaya yatırdılar.

Sempozyumun ilk gününde "İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı" tanıtımı yapıldı. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İBB’nin ilgili şirketi İSKİ ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından, iklim değişikliği ve etkilerine ilişkin çeşitli konuşmalar gerçekleştirildi.



