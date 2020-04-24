İstanbul iftar için ezan kaçta okunacak? İstanbul 24 Nisan iftar saati

İstanbul imsakiyesi il genelinde iftar yapacak kişilerin saat kaçta oruç açacaklarını gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tespit ettiği ezan saatleri bilgisine göre iftar yapacak olan İstanbullular 2020 Ramazan ayının ilk orucunu 24 Nisan’da tuttu.

İstanbul'da 24 Nisan Cuma günü akşam ezanı 20.00'da okunacak. İstanbullular saat 20:00'da oruçlarını açacak.

İftarda hangi dualar edilir?

Muaz ibni Zühre Radiyallâhu Anh anlatıyor:

Bana ulaştı ki, Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem iftar ettiği zaman şu duayı okurdu:

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

(Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

(Ebû Dâvud, Savm: 22)

Mervan ibni Salim, ibni Ömer Radiyallâhu Anhümadan naklediyor:

Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem orucunu açınca şöyle derdi:

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

Hadisin râvisi Rezin, duanın baş kısmına “Elhamdülillah” kelimesini ilave etti. (Ebu Dâvud, Savm: 22)

Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu Anhümâ de iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”