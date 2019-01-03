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İstanbul için son 'kar uyarısı' da AKOM'dan geldi! Saatte 95 kilometre hıza ulaşacak

İstanbul'da bu gece beklenen etkili kar yağışına ilişkin Beyaz Masa'nın ardından AKOM'dan da uyarı yapıldı. Uyarıda kırsal ve yüksek bölgelerde kar yağışının etkili olacağı belirtilirken il genelinde saatteki hızı 95 kilometre hıza çıkması beklenen fırtına etkisini gösterecek.

03 Ocak 2019 Perşembe 15:14
İstanbul için son 'kar uyarısı' da AKOM'dan geldi! Saatte 95 kilometre hıza ulaşacak

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı için uyarı üstüne uyarı geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'dan sonra bir kritik uyarı da AKOM'dan yapıldı.

Kuvvetli kar şeklinde etkili olacak

Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor. Gün boyu yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerimizde kuvvetlenerek yer yer tipi şeklinde yoğun kar yağışı, gece saatlerinden itibaren ise il genelinde fırtına (50/95km/s) ile birlikte kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Soğuk hava, fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışlı havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul'un yüksek ve kırsal bölgelerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor." denildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 15:14
  1. kar yağışı
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa
  3. AKOM
  4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  5. Orta Akdeniz
  6. Balkanlar

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