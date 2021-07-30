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Gündem İstanbul için son dakika yasak kararı
Gündem

İstanbul için son dakika yasak kararı

Türkiye genelinde meydana gelen yangınların ardından İstanbul genelinde ormanlara giriş yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 14:49:00 -
İstanbul için son dakika yasak kararı

Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş yasaklandı.

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