İstanbul için son dakika yasak kararı
Türkiye genelinde meydana gelen yangınların ardından İstanbul genelinde ormanlara giriş yasaklandı.
Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş yasaklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Türkiye genelinde meydana gelen yangınların ardından İstanbul genelinde ormanlara giriş yasaklandı.
Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş yasaklandı.
Ayrıntılar geliyor...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23