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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika yağış uyarısı

Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarında yarın sağanak tahmin ediliyor.

10 Ekim 2019 Perşembe 14:01
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarında sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:01
  1. Sakarya
  2. Kocaeli
  3. İstanbul
  4. sağanak yağış
  5. hava durumu

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