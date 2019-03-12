İstanbul için fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da bugün öğle saatlerinden sonrası için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da bugün öğle saatlerinden sonrası için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda İstanbul’da bugün öğle saatlerinden sonra kuzey vekuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetlerinde (60-75 km/sa)fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Marmara Denizinde halen güney ve güneybatı yönlerinde esmekte olan rüzgarın, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey vekuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetlerinde (60-75 km-sa) fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Açıklamada, ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.

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