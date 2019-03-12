İstanbul için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da bugün öğle saatlerinden sonrası için fırtına uyarısı yaptı.12 Mart 2019 Salı 12:07
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da bugün öğle saatlerinden sonrası için fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda İstanbul’da bugün öğle saatlerinden sonra kuzey vekuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetlerinde (60-75 km/sa)fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Marmara Denizinde halen güney ve güneybatı yönlerinde esmekte olan rüzgarın, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey vekuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetlerinde (60-75 km-sa) fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Açıklamada, ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.
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