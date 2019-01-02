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İstanbul için fırtına uyarısı

Yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:56
İstanbul için fırtına uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinden cuma sabah saatlerine kadar bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, perşembe günü öğle saatlerinde batı kesimlerinden başlayarak cuma sabah saatlerine kadar bölge genelinde kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde eseceği, bölgenin güneydoğusunda ise kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:56
  1. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü

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