"İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi"ne 1 milyon 600 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın, "Sağduyunun Birlikteliği" sloganıyla Yenikapı'da düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuşma yapmak üzere çıktığı platformda vatandaşları selamladı.

Bu sırada "Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi" adlı şarkıya eşlik eden Erdoğan, "Rabia" işareti yaptı.

Sözlerine, "Ey İstanbul, sevda nedir bilmezken sevdalı olduğum şehir. Gök kubbenin altında, kubbeler arasında nakış gibi işlenen şehir. Ey şehadetlerle alınan, şehitleriyle şahlanan şehir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin İslam alemine işaret ettiği, ashabıyla gazaya koştuğu şehir. Asr-ı Saadet'ten gelen misafiriyle şereflenen şehir. Fethi, Fatih Sultan Mehmed Han'a nasip olan şehir. Tekbirlerle alınan, tevazuyla girilen, aşkla mamur edilen şehir. Adaletin, huzurun, hakikatin, hakkaniyetin hakim olduğu şehir. Her inançtan, kökten, kesimden insanın güvenle yaşadığı eman şehir. Herkesin gözü olduğu, gözdesi olduğu İslam şehri. Seni yürekten selamlıyorum İstanbul." diye başlayan Erdoğan, İstanbul'un Ayasofyası'yla, Sultanahmet Camisi'yle, en son Büyük Çamlıca Camisi'yle göz kamaştırdığını anlattı.

"Marmarayı'yla, Avrasya Tüneli'yle, Boğaz'a gerdanlık gibi dizilen köprüleriyle kıtaları birleştiren İstanbul. Üzerine şiirler yazılan, resimler yapılan ve bağrında nice sanatçıları barındıran İstanbul. Sizleri aşk ile selamlıyorum İstanbul." diyen Erdoğan, Yenikapı'nın bugün bir başka güzel olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Elhamdülillah gözümüzün görebildiği kadarıyla muhteşemsin İstanbul. İşte böylesi yürekler fethetmişti İstanbul'u. İşte böylesi bir iman, aşılmaz denilen surları yerle yeksan etmişti. İşte böylesi bir azim, asırlarca İstanbul'a dünyayı yönettirmişti. 15 Temmuz'un hemen ardından 7 Ağustos'ta yine bu meydanda bir araya gelip, dosta, düşmana birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi göstermiştik. Yenikapı ruhu, İstanbul'u fethedip bize emanet eden ruhun devamıdır. Bugün Sayın Bahçeli ile AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerimle, Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle işte bu İstanbul için bir kez daha Yenikapıda'yız. Şu anda aldığım resmi rakam, 1 milyon 600 bin. Demek ki 1 milyon 600 bin tek yürek olduk, tek gönül olduk, bir olduk, beraber olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk."

Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı sadece iki partinin değil, tüm Türkiye'nin, tüm milletin ittifakıdır. Böyle olduğu için de Türkiye'yi hedef alan herkes, Cumhur İttifakı'na saldırıyor. İçeriden ve dışarıdan ne yaparlarsa yapsınlar boş. Biz milletimizle birlikte Allah'ın izniyle, bir çağın kapanıp bir çağın açıldığı bu şehri, kıyamete kadar bir İslam şehri, bir Türk şehri olarak korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Ebu Eyyub el-Ensari'nin rüyası, Fatih Sultan Mehmed'in emaneti, Yavuz Sultan Selim'in gözbebeği, Kanuni Sultan Süleyman'ın nefesi, Sultan Abdülhamit'in namusu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu şehir ki Gazi Mustafa Kemal'in son nefesidir. Şehit Başbakan Adnan Menderes'in hayalidir. Merhum Turgut Özal'ın rüyasıdır. Merhum Necmettin Erbakan Hocamızın duasıdır. Merhum Alpaslan Türkeş'in sevdasıdır. Bu şehir bizim de hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz, davamız, aşkımız, sevdamız, hayalimiz, duamız, her şeyimizdir. İstanbul'u halkıyla bir olup 25 senede bu şehri sadece -CHP ne demektir, çöp, çukur, çamur- bunlardan kurtarmakla kalmadık, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı hale getirdik. Asırlar sonra İstanbul'u yeniden dünyanın merkezi şehirlerinden biri yaptık." değerlendirmesini yaptı.

- "İşte demokrasinin, milli iradenin kalesi İstanbul bu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi öyle bir ses verelim ki İstanbul'un tüm ilçelerinden, mahallerinden, hanelerinden duyulsun ama dünya da duysun." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ey İstanbul, 31 Mart'ta İstanbul'u daha da yükseltmek için Cumhur İttifakı'nın yanında yer almaya var mısın? Ey İstanbul 31 Mart'ta gözleri hala sende olanlara cevaplarını vermeye hazır mısın? Ey İstanbul, 31 Mart'ta hala senin camilerinden, minarelerinden dalga dalga yayılan ezanlarına, göklerinde nazlı nazlı dalgalanan bayrağına tahammül edemeyenlere mesajını vermeye hazır mısın? Ey İstanbul, 31 Mart'ta İstanbul'un yönetimini değil, ülkemizin ve milletimizin kazanımlarını hedeflerini derslerini veremeye hazır mısın? Ey İstanbul 31 Mart'ta seni aşkla sevip hizmet edenlerle, seni çarpık ittifaklarının manivelası yapmak isteyenlerin tefrikini yapmaya var mısın? Maşallah... İşte fethin İstanbul'u bu. İşte üç kıta, 7 iklime hükmeden İstanbul bu. İşte demokrasinin, milli iradenin kalesi İstanbul bu."

Erdoğan, vatandaşların tezahüratları üzerine "Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Hanım kardeşlerimin şu cevvaliyeti var ya, kaleyi içeriden fethedeceğiz, ben buna inanıyorum. Zaten kale içeriden fethedilir." dedi.

Seçime bir hafta kaldığını ve gece, gündüz çalışmaya devam edeceklerini aktaran Erdoğan, "İnşallah 1 Nisan'dan sonra bu zaferle beraber yine burada, şöyle çok fazla da uzatmadan bir de zaferin şenliğini yaparız. Ona da hazır mıyız? Öyleyse çok çalışacağız. İşi hafife almayacağız. 15 Temmuz'un kahraman şehri İstanbul, Rabbim hepinizden razı olsun." şeklinde konuştu.