0553 313 94 23

İstanbul Havalimanı’nın yapım hikayesi kitap oldu

İGA, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan İstanbul Havalimanı’nın 42 ay gibi kısa bir sürede yapılış hikayesini derinlemesine ele alan “Hayaldi Gerçek Oldu” kitabını yayınladı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:29
İstanbul Havalimanı’nın yapım hikayesi kitap oldu

İGA, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan İstanbul Havalimanı’nın 42 ay gibi kısa bir sürede yapılış hikayesini derinlemesine ele alan “Hayaldi Gerçek Oldu” kitabını yayınladı. Uzun süren çalışmalar sonunda hazırlanan kitabın, havacılık sektörü adına kaynak olarak kullanılması hedefleniyor.


Türkiye’yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı’nın prestij kitabı “Hayaldi Gerçek Oldu” ismiyle okuyucu ile buluştu. İstanbul Havalimanı’nın geçmişten günümüze tüm süreçlerinin hikâyesinin anlatıldığı kitapta, bu sürece yakından tanıklık etmiş ve yön vermiş kişilerin anlatımlarına da yer veriliyor. İstanbul Havalimanı’nın inşaat sürecindeki her detayların tek tek kaleme alındığı kitapta, havalimanı yapımında var gücüyle çalışan mimarlardan mühendislere işçilerden emekçilere kadar birçok kişinin katkıları da sayfalardaki yerini alıyor.



İGA’dan havacılık sektörüne katkı sağlayacak eser


İstanbul Havalimanı’nın tüm süreçlerinin anlatıldığı kitapta, İstanbul’un tarihi, havalimanının ihale süreçleri, çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları, inşaat alanında yaşanan ilkler, teknolojik alt yapı, havalimanının özel sistemleri ve en önemlisi inşaat süresinin perde arkasındaki gelişmeleri anlatıyor. İGA’nın havacılık sektörüne armağanı niteliğinde olan kitap, İstanbul Havalimanı’nın ilerleyen dönemde havacılık sektörüne sunacağı ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmayla da yenilikçi, sürdürülebilir ve bütüncül bir sisteme ön ayak olacak, örnek model teşkil edecek nitelikte olduğunu da aktarıyor.



“Hayaldi Gerçek Oldu” kitabı, e-kitap olarak da okuyucuların karşısına çıkıyor


İstanbul Havalimanı’nın ile ilgili detayları yakından incelemek isteyen okuyucular prestij kitaba internet üzerinden de ulaşabilecek. e-kitap olarak https://www.igairport.com/hayaldi-gercek-oldu-e-kitap adresinden okunabilen kitap, hem İngilizce hem de Türkçe diliyle okuyucuların karşısına çıkıyor. Kitap, inşaat süreci boyunca çekilen etkili fotoğraf kareleriyle de göz dolduruyor. Araştırma ve metin sürecinin gazeteci-yazar Faruk Şüyün’un editörlüğünde kaleme alınan Hayaldi Gerçek Oldu kitabı için yoğun bir mesai harcandı. İstanbul Havalimanı’nın yapım sürecinde görev alan birçok yönetici, mühendis ve mimarın katkılarıyla hayata geçen kitap, okuyucuları uzun bir yolculuğa çıkarıyor. Binlerce yıldır bu topraklarda yaşamış insanların İstanbul’a değer katmak için uğraş verdiği düşünüldüğünde, İstanbul Havalimanı’nı gerçeğe dönüştüren hikayenin anlatıldığı bu kitap, binlerce kişinin emeğine, azmine ışık tutuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:29
  1. kitap
  2. fotoğraf
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump’tan tarihi açıklamalar: “Erdoğan çok çetin biri, kendisine adaletsiz davranıldığını düşünüyorum"
    1. Trump’tan tarihi açıklamalar: “Erdoğan..
    2. Putin G20 temaslarını değerlendirdi
    3. Can Öncü Hollanda’da sahne alıyor
    4. Suda yüzebilen her türlü aracı..
    5. Tekerlekli sandalye basketbolunda özel..
    6. Şile'de korkunç kaza! 1'i bebek 8 kişi..
    7. "Karne Hediyesi Çocuk Şenliği"..
    8. Halk eğitim merkezinde mahsur kalan..
    9. BM Özel Raportörü'nden dünyaya..
    10. Filistin alınıp satılacak bir mal değil
    11. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2..
    12. Ayakkabı tamircileri çırak..
    13. Tunceli, istihdamda ilk 10 il arasında
    14. Arkadaşına verdiği kaskı ölümüne sebep..
    15. Ünye’de Yaz Spor Okulları açıldı
    16. Türkiye'yi tehdit etmişti! Erdoğan..
    17. Beşiktaş Mogaz, Şampiyonlar Ligi'nden..
    18. Hanımeli Sokak’ta yaz neşesi
    19. Erzurum, tüm sporlarda kamp merkezi..
    20. Sinerji Hareketi Derneği’nden Başkan..
    21. Taksici esnafı ’korsan’dan şikayetçi
    22. Erdoğan’dan Libya açıklaması “Bu..
    23. İkinci el oto sektöründe tecrübenin..
    24. Babacan, Davutoğlu, İmamoğlu derken.....
    25. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
    26. Ajan Brunson küstahlığının dozunu..
    27. Oyak Renault, Bursalı öğrencilerin..
    28. Erdoğan: "(S400) 'Temmuz ayının ilk..
    29. SEKA Kağıt Müzesi yaz akademisi..
    30. LGS’de dereceye giren öğrencilere ödül
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı