'İstanbul Havalimanı'nı su bastı' diyenlere yanıt
İGA Airport, sosyal medyada paylaşılan "su bastı" görüntüleri üzerine açıklama yaptı.16 Kasım 2018 Cuma 21:24
İstanbul'da etkili olan yağışlı hava nedeniyle İGA Airport tarafından işletilen İstanbul Havalimanı'nı su bastığı iddia edilerek paylaşılan görüntülere cevap verildi.
BİR YOLCUMUZ YANLIŞLIKLA DÖKTÜ
İGA Airport'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir yolcumuzun yanlışlıkla yere döktüğü su dışında terminalimizde ıslak bir yer yok." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda hem aprondan hem de terminal içerisinden görüntülere de yer verildi.
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