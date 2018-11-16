'İstanbul Havalimanı'nı su bastı' diyenlere yanıt

İstanbul'da etkili olan yağışlı hava nedeniyle İGA Airport tarafından işletilen İstanbul Havalimanı'nı su bastığı iddia edilerek paylaşılan görüntülere cevap verildi.

BİR YOLCUMUZ YANLIŞLIKLA DÖKTÜ



İGA Airport'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir yolcumuzun yanlışlıkla yere döktüğü su dışında terminalimizde ıslak bir yer yok." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda hem aprondan hem de terminal içerisinden görüntülere de yer verildi.



