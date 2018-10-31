0553 313 94 23
impression

İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı sefer gerçekleşti!

İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı tarifeli seferi gerçekleştiren THY'nin "TK 978" kodlu uçağı saat 17.40'da, KKTC'ye hareket etti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 18:43
İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı sefer gerçekleşti!

Türk Hava Yolları'nın (THY) "TK 978" sefer sayılı uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli yurt dışı seferi gerçekleştirmek üzere KKTC'ye hareket etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'nda ilk yurt dışı seyahati saat 17.40'da KKTC'deki Ercan Uluslararası Havalimanı'na Boeing - 737 tipi uçakla yapıldı.

Bu arada, Türk Hava Yolları'nın Ankara'dan İstanbul Havalimanı'na gelen ilk tarifeli seferini gerçekleştiren uçaktan inen ilk beş yolcunun Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nce ücretsiz taşındığı da öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 18:43
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. THY

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YÖK öğretim görevlisi atama şartları
    1. YÖK öğretim görevlisi atama şartları
    2. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    3. Hipnoz nedir?
    4. Dünyada ilk 6 arasına girdi!..
    5. Çocuk eğitiminde ceza ve korku ne..
    6. Anlamasını, konuşmasını hızlandırması..
    7. Şoke eden olay! 'Baba yanına..
    8. Tezsiz yüksek lisans nedir?
    9. TSK bombalıyor! 23 terörist öldürüldü
    10. Gaziantep'te 'katalog evliliği' yapan..
    11. Samsun'da tartıştığı babası tarafından..
    12. Ankara'da bedelli askerlik kuyruğu 1..
    13. Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı
    14. Köri olumlu sonuç verdi!
    15. İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı..
    16. Ordu'da esrarengiz zehirlenme: 1 kişi..
    17. 27 senedir , kayıp oğlunu arıyor
    18. Suudi Başsavcı Muceb İstanbul'dan..
    19. Bartın'da yediği yiyecekten zehirlenen..
    20. Putin uyardı: Sonuçları ağır olacak
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur