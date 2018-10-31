İstanbul Havalimanı’nda vize değişikliği-2018 Türkiye vize listesi

Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip 'İstanbul Havalimanı' Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yıl dönümünde hizmete açıldı. Yılda 90 milyon yolcunun taşınacağı İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte vize sisteminde önemli bir değişiklik oldu.

İstanbul Havalimanı'nın ilk fazı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla uçuşlara açıldı. İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli seferi gerçekleştirecek olan Türk Hava Yolları'nın "TK 2124" kodlu uçağı, Ankara'ya hareket etti. Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki E-vize kiosk'ları 29 Ekim 2018 tarihinden itibaren kaldırıldı. Bu da A ve B tipi E-vize alabilecek yabancıların mutlaka seyahatlerinden önce vizelerini veya e-vizelerini almaları gerektiği anlamına geliyor. Zira yabancıların Türkiye’ye varışta E-vize alma imkanları olmayacak. Bandrol vize uygulamasında bir değişiklik söz konusu olmazken, bandrol vize alabilen ülke vatandaşları için yapılan uygulama aynı şekilde devam edecek.

İstanbul Havalimanı'na nasıl giderim?