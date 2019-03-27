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İstanbul Havalimanı’nda ülkelerin denetim tarihleri belli oldu

Tüm eksiklikleri giderilen İstanbul Havalimanı 7 Nisan’da tüm operasyonların yapılacağı günü beklerken, bazı ülkelerin denetleme kurullarının geliş tarihleri de belli oldu.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:39
İstanbul Havalimanı’nda ülkelerin denetim tarihleri belli oldu

Tüm eksiklikleri giderilen İstanbul Havalimanı 7 Nisan’da tüm operasyonların yapılacağı günü beklerken, bazı ülkelerin denetleme kurullarının geliş tarihleri de belli oldu.


Kendi ülkelerinden gelecek vatandaşlarının güvenliği için her yeni açılan havalimanına uygulanan denetlemeler için ABD, Kanada, İngiltere ve Fransa, görevlendireceği ekipleri ve denetleme tarihlerini belirledi. Buna göre Kanada ekibi 22-26 Nisan tarihlerinde, ABD ekibi 6-10 Mayıs tarihlerinde, İngiltere ekibi 17-21 Haziran tarihlerinde, Fransa ekibi ise 8-12 Temmuz tarihlerinde inceleme ve denetimlerde bulunacak.


Yapılacak denetimlerin uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde bir yaptırımı bulunmuyor ancak heyetler varsa buldukları kusurları bir raporla kendi ülkelerine bildiriyor ve bu kusurların giderilmesi için havalimanı işletmesi ve DHMİ Genel Müdürlüğüne süre veriyor. Bu süre dolduktan sonra yeniden belirlenen kusurları kontrole gelen heyet, eğer tespit edilen kusurların giderilmediğini raporlarsa tekrar ek süre veriyor. Bu ek süre sonunda kusurların yine de giderilmemesi durumunda kendi ülke vatandaşlarına gidecekleri ülke için uyarılarda bulunabiliyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:39
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