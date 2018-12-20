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"İstanbul Havalimanı'nda sefer sayımızı 2 katına çıkaracağız"

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda büyümeye devam ettiklerini belirterek, "Kısa zamanda iç ve dış hat yeni şehirler ile sefer sayımızı 2 katına çıkaracağız." açıklamasını yaptı.

20 Aralık 2018 Perşembe 09:18
"İstanbul Havalimanı'nda sefer sayımızı 2 katına çıkaracağız"

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı'nda büyüyoruz. Şimdiye kadar 66 binin üzerinde yolcuya hizmet verdiğimiz yeni evimiz İstanbul Havalimanı'nda büyümeye devam ediyoruz. Kısa zamanda iç ve dış hat yeni şehirler ile sefer sayımızı 2 katına çıkaracağız. İstanbul Havalimanı, gurur projesi."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 09:18
  1. İstanbul
  2. Bilal Ekşi
  3. THY

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