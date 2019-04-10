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İstanbul Havalimanı'nda polislerden pasta ikramı

İstanbul Havalimanı'nda görevli polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yolculara pasta ikram etti.

10 Nisan 2019 Çarşamba 15:27
İstanbul Havalimanı'nda polislerden pasta ikramı

İstanbul HavalimanıDış Hatlar Gidiş Terminali'nde bir araya gelen polisler, burada pasta kesti. Polisler daha sonra bu pastayı, pasaport geçiş noktasında yolculara ikram etti.

İkramdan memnun yolcular, bu anı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Daha sonra polisler, pasta ikram ettikleri yolcularla fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 15:27
  1. İstanbul Havalimanı
  2. Dış Hatlar Gidiş Terminali
  3. Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü
  4. Polis

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