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İstanbul Havalimanı’nda pasaporttan hızlı geçiş sistemi başladı

İstanbul Havalimanı’nda hızlı geçiş sistemi hizmete girdi.

18 Haziran 2019 Salı 13:35
İstanbul Havalimanı’nda pasaporttan hızlı geçiş sistemi başladı

İstanbul Havalimanı’nda hızlı geçiş sistemi hizmete girdi. Yolcular artık kendi pasaport işlemlerini kendileri yapacak. Yeni sistem pasaporttan geçiş süresine 18 ile 20 saniyeye indiriyor.


Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından hayata geçirilen "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile yolculara zaman kazandırılması amaçlanıyor. Yolcuların yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinden ardından 18 saniye içerisinde havalimanında, 16 geliş,10 gidiş ve 4 transfer alanda yer alan toplam 30 hızlı pasaport geçiş bankosundan geçebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan ve 18 yaş üstündekilerin yararlanabildiği sistemin donanımı İGA IT tasarımına uygun olarak yerli bir firma tarafından yapıldı. EGM Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen sistemin parmak izi ve yüz tanıma ekipmanları dışındaki donanım ve yazılımı yerli firma tarafından üretildi.


Pasaportlarıyla beraber gelen yolcuların sistemin bulunduğu ilk noktada pasaportlarını okutmaları gerekiyor. Ardından parmak izi ve yüzlerindeki veriler pasaporttaki bilgileri eşleştiriliyor. Yolcular, toplamda yaklaşık 18-20 saniyede pasaport işlemlerini yapıyor.


Geçiş yapan yolcuların pasaportlarına damga vurma işlemi emniyet görevlileri tarafından yapılıyor.


- "Burada şans eseri öğrendim."


Ailesiyle birlikte Londra’ya gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı’nda uygulamayı şans eseri görevlilerden öğrendiğini söyleyen Müge Aytekin, sıra beklemeden pasaport kontrolünden geçmenin keyifli olduğunu belirterek, "Bu uygulamanın kullanıldığını bilmiyordum. ’Bana Sor’ ekibinden arkadaş yardımcı oldu." dedi.


Yolculardan Asıf Aytekin ise uygulamanın çok yararlı olduğunu, bu sistemin herkese duyurulması tanıtılması gerektiğini kaydetti.


Aytekin, Atatürk Havalimanı’nda olan benzer geçiş sistemini bir türlü kullanma fırsatı olmadığını ifade ederek, "Daha öncesinde havalimanına gelmeden form doldurup müracaat edilmesi gerekir izlenimi vardı. Önceden de böyle gözümüze çarpmıştı. Böyle bir başvuruya ihtiyaç olmadığını şimdi öğrendik. E-pasaport deyince farklı bir kayıt sistemi gerekiyormuş gibi izlenim veriyor. Eski havalimanında görmüştük ama biz de hiç detayını sormamıştık. Görevli arkadaş olmasa biz de tabelayı okuyup geçecektik." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:35
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