İstanbul Havalimanı otopark ücretleri ne kadar? Otopark ücreti saatleri

İstanbul Havalimanı otopark ücretlerine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. 29 Ekim’de ilk etabı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nın otopark ücretleri belli oldu. Peki İstanbul Havalimanı iç ve dış hatlar kapalı otopark ücreti otomobiller için ne kadar?

Türkiye’nin en önemli projelerin başında gelen İstanbul Havalimanı’nın ilk etabı cumhuriyetin yıl dönümü olan 29 Ekim’de ilk etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. İstanbul Havalimanı otoparkı kendi araçları ile gelen yolculara kolaylık olması açısından 2 ay süresince (30 Aralık 2018’e kadar) ücretsiz yapılmıştı. 2018 yılı için belirlenen ücret tarifeleri yeni ücret tarifeleri yürürlüğe konulmasına kadar yürürlükte kalacak.

İstanbul Havalimanı iç-dış kapalı hatlar otomobiller için otopark ücreti

Park süresi (Saat/TL)

0-1 saat:19,75 TL

1-3 saat:24 TL

3-6 saat:37,75 TL

6-12 saat:44,75 TL

12-24 saat:60 TL

İstanbul Havalimanı'na nasıl giderim?