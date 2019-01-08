İstanbul Havalimanı'nda kış tedbirleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda kış çalışmaları sürüyor.

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den yapılan açıklamaya göre, havalimanında 111 kar temizleme aracıyla karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Havalimanında 1 milyon 670 bin metrekarelik alan 30 dakikada temizlendi. Bu sayede İstanbul'da dün ve ondan önceki gün aralıklarla süren kar yağışı, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinde herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.



