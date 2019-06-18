İstanbul Havalimanı'nda "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda yolcuların yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18-20 saniye içinde pasaporttan geçebilmesini sağlayacak sistemin test çalışmaları başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından hayata geçirilen "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile yolculara zaman kazandırılması amaçlanıyor.

Sistem sayesinde yolcular yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18 saniye içerisinde havalimanında 16 geliş,10 gidiş ve 4 transfer alanında yer alan toplam 30 hızlı pasaport geçiş bankosundan geçebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan ve 18 yaş üstündekilerin yararlanabildiği sistemin donanımı, İGA IT tasarımına uygun olarak yerli bir firma tarafından yapıldı.

EGM Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen sistemin parmak izi ve yüz tanıma ekipmanları dışındaki donanım ve yazılımı yerli firma tarafından üretildi.

Pasaportlarıyla beraber gelen yolcuların sistemin bulunduğu ilk noktada pasaportlarını okutmaları gerekiyor.

Ardından parmak izi ve yüzlerindeki biyometrik veriler ile pasaporttaki bilgileri eşleştiriliyor. Yolcular, toplamda yaklaşık 18-20 saniyede pasaport işlemlerini yapıyor.

Geçiş yapan yolcuların pasaportlarına damga vurma işlemi emniyet görevlileri tarafından yapılıyor.

- "Bu uygulamanın kullanıldığını bilmiyordum."

Yolculardan Müge Aytekin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere ailesiyle İstanbul Havalimanı'na geldiğini, uygulamayı ilk kez kullandığını söyledi.

Aytekin, sıra beklemeden pasaport kontrolünden geçmenin keyifli olduğunu belirterek, "Bu uygulamanın kullanıldığını bilmiyordum. 'Bana Sor' ekibinden arkadaş yardımcı oldu." dedi.

Yolculardan Asıf Aytekin ise uygulamanın çok yararlı olduğunu, bu sistemin herkese duyurulması, tanıtılması gerektiğini kaydetti.

Aytekin, Atatürk Havalimanı'nda olan benzer geçiş sistemini bir türlü kullanma fırsatı olmadığını ifade ederek, "Daha öncesinde havalimanına gelmeden form doldurup müracaat edilmesi gerekir izlenimi vardı. Önceden de böyle gözümüze çarpmıştı. Böyle bir başvuruya ihtiyaç olmadığını şimdi öğrendik. e-pasaport deyince farklı bir kayıt sistemi gerekiyormuş gibi izlenim yaratıyor. Eski havalimanında görmüştük ama biz de hiç detayını sormamıştık. Görevli arkadaş olmasa biz de tabelayı okuyup geçecektik." diye konuştu.