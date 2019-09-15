0553 313 94 23

İstanbul Havalimanı'nda harç pulu otomat uygulaması

Yolcuların yurt dışına çıkış işlemlerini kolaylaştıracak harç pulu otomatları havalimanının çeşitli yerlerinde hizmet veriyor-Yolculardan Erdem Genç:-"Havalimanında harç pulu için bazen kuyruk oluyordu. Şimdi herhalde 5-10 saniyede işler hallolabilecek"

15 Eylül 2019 Pazar 10:35
İstanbul Havalimanı'nda harç pulu otomat uygulaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'na yolcuların yurt dışına çıkış işlemlerini kolaylaştıracak harç pulu otomatları konuldu.

Havalimanı ve gümrüklerdeki bekleme sürelerini kısaltması amaçlanan otomatlarla yolculara birçok noktadan hızlı hizmet verilmesi sağlanacak. Yolcular, nakit ve kredi kartının yanı sıra temassız (NFC) ödeme sistemini destekleyen cep telefonlarıyla tek seferde en fazla 10 harç pulu alabilecek.

Pilot uygulama kapsamında İstanbul Havalimanı'nda 10 otomatla başlayan hizmetin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da verilmesi bekleniyor.

Yolculardan Erdem Genç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, harç pulunu eskiden gişeden aldıklarını, otomattan pul almanın işleri çok hızlandırdığını söyledi.

Keyifli bir işlem yaptığını dile getiren Genç, "Havalimanında harç pulu için bazen kuyruk oluyordu. Şimdi herhalde 5-10 saniyede işler hallolabilecek." dedi.

Projede yazılım mühendisi olarak çalışan Harun Gümüşdoğrayan ise otomatların Türkiye genelinde ilk kez uygulandığını belirtti.

Gümüşdoğrayan, veznede oluşan yoğunluğu önlemek ve işleri hızlandırmak adına bu projenin hayata geçirildiğini ifade ederek, "Bu proje İstanbul Deftardarlığı ile yürütüldü. Gayet başarılı oldu. Uzun çalışmalar sonucu ortaya çıktı. Kısmet olursa bütün havalimanlarında kullanılacak." diye konuştu.

- Pullar eskisine göre daha büyük tasarlandı

Standart kredi kartı boyutunda olan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün resmini taşıyan harç pulları, özel güvenlik ögelerine sahip olmasıyla biliniyor. Darphanede basılan tek kullanımlık pullar, yurt dışı çıkış esnasında pasaportla birlikte polise ibraz ediliyor. Pullar, görevli polis memuru tarafından köşesinden yırtılarak iptal ediliyor.

Yeni harç pulları, kaybolmaması ve cüzdanlardan da saklanması için öncekilerden daha büyük formda tasarlandı.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 10:35
  1. harç pulu otomatı
  2. istanbul havalimanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Isparta 32 Spor emin adımlarla şampiyonluk hedefine doğru
    1. Isparta 32 Spor emin adımlarla..
    2. Amatör takımdan profesyonel çalışmalar
    3. İran'dan 'ABD İHA için cevap verseydi..
    4. Tekkeköy’de hizmet seferberliği
    5. Araban’da pamuk hasadına başlandı
    6. Yapılan açıklamaya göre 'Okul Gıdası'..
    7. Başkan Demir: “Attığım hiçbir adım..
    8. Konya Büyükşehir Belediyesinden eğitim..
    9. Vodafone Freezone'dan oyun severlere..
    10. Metrelerce uzunlukta kenevirlerin..
    11. Erciyes dağına kar yağdı
    12. Yaralı leylek kışı Tarsus Hayvan..
    13. Ankara'da feci kaza! ölü ve yaralılar..
    14. Bursa'da yakalanan dilencinin..
    15. Samandağ’da hortum
    16. Sahte para kavgasında kan aktı: 1 ölü,..
    17. Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü..
    18. Bankalardan ‘eğitim krediniz hazır’..
    19. Otobüste olan Samet Çağrı kaza anını..
    20. Gebelik Okulu’yla anne adayları..
    21. (Özel) Denizli’de faciadan dönülen..
    22. GittiGidiyor'dan "Gerçek İndirim..
    23. (Özel) Günlük hayatın yoğunluğuna..
    24. Iğdır'da tedavi gören Uzman Çavuş..
    25. "Lenfomada immünoterapi ile tedavi..
    26. İstanbul havalimanları 70 milyon..
    27. Alaplı’da trafik sorununa dubalı çözüm
    28. Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    29. Kozan’da fırtına ağaçları devirdi
    30. Bursa’da ’Roket’ten kaçamadılar
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Milli ve yerli turbo motorda sıra seri üretimde!
    Milli ve yerli turbo motorda sıra seri üretimde!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    AK Parti'den iki kişi daha istifa etti
    AK Parti'den iki kişi daha istifa etti