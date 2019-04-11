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Bir dönem sona erdi! Bu kişiler artık havalimanından çıkarılacak

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği, terminallerde hanutçuluk, çığırtkanlık veya bagaj simsarlığı yapan kişilere güvenlik görevlileri tarafından adli ve idari işlem yapılacağını, bu kişilerin bir daha içeri alınmamak üzere havalimanından uzaklaştırılacağını açıkladı.

11 Nisan 2019 Perşembe 12:28
Bir dönem sona erdi! Bu kişiler artık havalimanından çıkarılacak

Mülki İdare Amirliğinden yapılan açıklamada, dünyanın en modern havalimanlarından birisini olan İstanbul Havalimanını büyük bir başarı ve gururla açtıklarını, söz konusu havalimanının ülkenin imajına ve Türk misafirperverliğine uygun bir yer olması için, bazı tedbirlerin emniyet teşkilatı ve işletmeci kuruluş tarafından titizliklikle ve tavizsiz uygulanmasının zaruri olduğu belirtildi.

Bir daha içeri alınmamak üzere havalimanından uzaklaştırılacaklar

İç ve dış hatlar geliş katında bulunan tüm turizm acenteleri, araba kiralama firmaları ve benzeri işletmelerin çalışanlarının sadece kendilerine ait büroların içinde bulunabilecekleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu firmaların çalışanlarının büro önlerinde, koridorlarda ve yolcu karşılama alanlarında bulunmalarına asla izin verilmeyecektir. Bu kuralı ihlal eden kişilerin havalimanı giriş kartları derhal iptal edilecek ve bağlı bulundukları firmalara da her türlü adli ve idari yaptırım tavizsiz uygulanacaktır. Herhangi bir firmaya bağlı olmaksızın aynı yerlerde hanutçuluk, çığırtkanlık ve bagaj simsarlığı yapan kişiler ile ilgili de güvenlik görevlilerimiz tarafından adli ve idari işlem yapılacak ve bu kişiler derhal bir daha içeri alınmamak üzere havalimanından uzaklaştırılacaktır."

Açıklamada, İstanbul Havalimanının geliş ve gidiş terminalleri önünde usulsüz park, uzun süre bekleme ve korsan taksicilik yapılması gibi trafik düzenini bozan ve haksız rekabete neden olan tüm faaliyetlere karşı emniyet trafik ve özel güvenlik ekiplerince etkin ve sürekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.

Söz konusu tedbirlerin emniyet teşkilatı ve işletmeci kuruluşun tüm yöneticileri ve diğer sorumluları tarafından sistemli, sürekli ve kararlı bir biçimce uygulanması gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, bu konuda hassasiyet göstermeyen kamu görevlileri hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması zorunluluğunun ortaya çıkacağının bilinmesi ve gereğinin yapılmasının istediğini bildirildi.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 12:28
  1. İstanbul Havalimanı
  2. hanutçu

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