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İstanbul Havalimanı’nda hanutçulara geçit yok

Turistleri rahatsız eden, çığırtkanlık yapanlara İstanbul Havalimanı’nda geçit verilmeyecek.

11 Nisan 2019 Perşembe 14:12
İstanbul Havalimanı’nda hanutçulara geçit yok

Turistleri rahatsız eden, çığırtkanlık yapanlara İstanbul Havalimanı’nda geçit verilmeyecek. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği’nden yapılan açıklamada herhangi bir firmaya bağlı olmadan hanutçuluk, çığırtkanlık ve bagaj simsarlığı yapan kişilere adli ve idari işlem yapılarak bir daha içeri alınmamak üzere havalimanından uzaklaştırılacağı belirtildi.



İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği’nden yapılan açıklamada yolcuları rahatsız etmemek için havalimanı iç ve dış hatlar terminali geliş katında bulunan turizm acentaları ve araç kiralama firmalarında çalışanlar sadece kendi bürolarının içinde bulunabileceği belirtildi.Çalışanların büro önlerinde, koridorlar ve yolcu karşılama alanlarında bulunmalarına izin verilmeyeceği ifade edilirken bu kuralı ihlal edenlerin havalimanı apron kartları iptal edilerek bağlı bulundukları firmalaraadli ve idare yaptırım uygulanacağı belirtildi. Herhangi bir firmaya bağlı olmadan hanutçuluk ve bagaj simsarlığıyapan kişilere adli ve idari işlem yapılarakbir daha içeri alınmamak üzerehavalimanından uzaklaştırılacağı kaydedildi. Korsan taksicilik yaparak haksız rekabete neden olan faaliyetlere karşı da emniyet ve özel güvenlik ekipleri sürekli uygulama yapacak.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 14:12
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