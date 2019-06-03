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İstanbul Havalimanı’nda bayram hareketliliği arefe gününde de sürüyor

İstanbul Havalimanı’nda Ramazan Bayramı tatili münasebetiyle günler önce başlayan yoğun yolcu hareketliliği, bayram arefesinde de devam etti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:36
İstanbul Havalimanı’nda bayram hareketliliği arefe gününde de sürüyor

İstanbul Havalimanı’nda Ramazan Bayramı tatili münasebetiyle günler önce başlayan yoğun yolcu hareketliliği, bayram arefesinde de devam etti.


31 Mayıs Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte başlayan Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenlerin kentten ayrılmak için hava ulaşımına yoğun ilgisi devam ediyor. Bu nedenle bayram arefesinde de İstanbul Havalimanı’ındaki yolcu hareketliliği devam ediyor. Özellikle uçuşların yoğun olduğu saatlerde hareketlilik daha da artarken yolcuların konforlu seyahati için tüm tedbirler alındı. Havayolu firmaları tatil noktalarına olan uçuş sefer sayılarını arttırırken, yurt dışına çıkacak olan yolcuların pasaport kontrol noktalarında bekleme sürelerini en aza indirmek için görevli polis ekipleri çok sayıda pasaport noktalarını açık tutuyor.



İstanbul’da öğrenci olduğunu ve bayram tatili için İzmir’e gittiğini belirten yolculardan İbrahim Tıpırdık, “Bayram için gidiyorum. Hem okulum bitti zaten hem de staj için geri döneceğim. 10-15 günlük bir tatil olacak benim için. Finallerimin de bitme tarihi bu zamana denk geldi, bilet fiyatları da biraz pahalıydı ancak arefe gününe denk getirebildim” şeklinde konuştu.


Şanlıurfa’ya giden diğer bir yolcu Aziz Oruç Çiftçi ise “Şanlıurfa’lıyım burada öğrenciyim bayram tatilini değerlendirmek ve ailemle birlikte bayramı geçirmek için gidiyorum. Bayramdan dolayı İstanbul trafiği de rahatlamış onu fark ettim. İstanbul ayrı bir güzelleşmiş. Biletimi de sınavlardan dolayı bugüne aldım” dedi.


Öte yandan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA da, bayram boyunca operasyonların sorunsuz işleyişi noktasında ilave personel ve ekipman takviyesi yapıldığını duyurmuştu. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları(THY) da bayram tatili boyunca gerçekleştirilecek 12 bin 624 seferle 930 bini iç hat olmak üzere toplam 1 milyon 930 bin yolcunun taşınmasının planlandığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:36
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