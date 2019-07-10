0553 313 94 23

İstanbul Havalimanı'nda 3. pist hazırlıkları sürüyor

2020'nin ikinci yarısında hizmete alınması planlanan 3. bağımsız pist ile İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’de ilk, Avrupa’da ise Amsterdam'dan sonra ikinci havalimanı olacak- Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesi saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından 120'ye çıkarken, pistin tamamlanması ile birlikte mevcut taksi süreleri de yüzde 50 azalacak

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:24
İstanbul Havalimanı'nda 3. pist hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı'nda 3. pist çalışmaları hızla sürüyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 2020’nin ikinci yarısında hizmete alınması planlanan 3. bağımsız pist ile İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'de ilk, Avrupa'da ise Amsterdam’dan sonra ikinci havalimanı olacak.

Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapısı olan ve teknik özellikleri bakımından dünyanın birçok havalimanından ayrışan İstanbul Havalimanı, bağımsız 3 pisti ile yolculuk deneyimi noktasında da önemli bir rahatlama sağlayacak.

Üçüncü pist faaliyete geçtiğinde İstanbul Havalimanı, 3 bağımsız pist ve yedek pistlerle 5 adet operasyonel piste sahip olacak. Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesi saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından 120'ye çıkarken, havayollarının slot esnekliği de artacak. Ayrıca iç hat uçuşların gerçekleştirildiği piere yakın bir konumda olan 3.pistin tamamlanması ile birlikte mevcut taksi süreleri de yüzde 50 azalacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, inşaatı devam eden İstanbul Havalimanı 3. pisti hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sıfırdan, rekor bir sürede inşa edilen dünyanın en büyük havalimanının İstanbul Havalimanı olduğunu hatırlatan Samsunlu, havalimanının Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer aldığını belirtti.

Dünyada eşi benzeri görülmemiş başarılı ve neredeyse kusursuz, dev bir taşınmanın ardından operasyonlarının tüm hızla sürdüğüne dikkati çeken Samsunlu, şunları kaydetti:

"Dünya üzerinde hem inşaatı hem taşınması ile bu özelliklere sahip bir havalimanı yok. Bunu başarmanın da ayrıca gururunu yaşıyoruz. 6 Nisan 2019 tarihinden bu yana yaklaşık 17 milyon 500 bin yolcuyu ağırladık. Yolcuların böyle büyük bir yapıda her türlü konfora en kolay yolla sahip olacakları bir havalimanı oluşturmak için var gücümüzle çalıştık. Üç bağımsız pistimizi, gelecek yılın ilk 6 ayı içerisinde hizmete almayı hedefliyoruz. İnşaatı devam eden üç bağımsız pistin tamamlanması ile birlikte sağlayacağı konfor ve zaman tasarrufuyla bu hizmet kalitesi iddiamızı da zirveye taşıyacağız. İstanbul Havalimanı ülkemizin en önemli ekonomik varlığıdır. Ülkemizin gelişmesinde lokomotif güç olacaktır."

-Taksi trafiğini hızlandıracak çalışmalar devam ediyor

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda uçak taksi sürelerini daha da azaltmak için ekstra çalışmalar da sürüyor. Bu kapsamda, taksi yolları yüzey altına yerleştirilmesi planlanmış trafiği hızlandıracak loop sensörleri, mikrodalga bariyerleri, kumanda kontrol panelleri ve stop bar montaj çalışmalarına başlandı.

Ayrıca yapılan bu çalışmalar esnasında kış öncesi planlanan taksi yolu asfalt ve boya tamir bakım çalışmaları da uygulamaya sokuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:24
  1. 3. pist
  2. İGA
  3. istanbul havalimanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin’de OSB firmalarına istihdam seferberliği anlatıldı
    1. Mersin’de OSB firmalarına istihdam..
    2. Rize'de tarihi kemer köprü..
    3. Müteahhit sözleşmesi hak sahibince..
    4. Myanmar'da teknesinin yakıtı biten..
    5. AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları..
    6. Sokakta yoğurt kovasıyla müzik..
    7. Yenilikçi iş fikirleri ASSİM’de..
    8. Beytüşşebap doğası göz kamaştırıyor
    9. Nilüfer’de yaz tatili dolu dolu geçiyor
    10. Türkiye'ye karşı harekete geçtiler
    11. "Kulüp Lisans Talimatı, Türk..
    12. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    13. Beylikdüzü’nde ortalık karıştı!..
    14. Atatürk Üniversitesi ders bilgi..
    15. Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
    16. "Kanser artık kontrol altına..
    17. Uyuşturucu madde ticareti yapan..
    18. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    19. Vali Akın, ’halk günü’ toplantısına..
    20. Meteorolojiden peş peşe uyarılar..
    21. Hindistan Büyükelçisi..
    22. Bilecik’te yaz etkinlikleri başladı
    23. Hırvatistan’dan euroya geçiş adımı
    24. Şehir içinde trafiği aksatanlar..
    25. Samsun Çarşamba BES'te Siemens Buhar..
    26. Başkan Dilber’den 10 Temmuz Hukukçular..
    27. Teknik Direktör Çapa, Eskişehirspor’u..
    28. ESOB Başkanı Fırat: “Yeni paket..
    29. Maltepe’de engelliler üretip..
    30. Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100..
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"