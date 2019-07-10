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İstanbul Havalimanı’nda 3. pist çalışmaları devam ediyor

Türkiye’yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı’nda 3.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:37
İstanbul Havalimanı’nda 3. pist çalışmaları devam ediyor

Türkiye’yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı’nda 3. pist çalışmaları hızla sürüyor. Çalışmalar bitince uçakların taksi süresi kısalacak. 2020’nin ikinci yarısında hizmete alınması planlanan 3. bağımsız pist ile İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’de ilk, Avrupa’da ise Amsterdam’dan sonra ikinci havalimanı olacak.


Türkiye’nin dünyaya açılan yeni kapısı olan ve teknik özellikleri bakımından dünyanın birçok havalimanından ayrışan İstanbul Havalimanı, bağımsız 3 pisti ile yolculuk deneyimi noktasında da önemli bir rahatlama sağlayacak. Üçüncü pist faaliyete geçtiğinde İstanbul Havalimanı, 3 bağımsız pist ve yedek pistlerle 5 adet operasyonel piste sahip olacak. Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesi saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından 120’ye çıkarken, havayollarının slot esnekliği de artacak. Ayrıca iç hat uçuşların opere edildiği piere yakın bir konumda olan 3. pistin tamamlanması ile birlikte mevcut taksi süreleri de yüzde 50 azalacak.


İnşaatı devam eden İstanbul Havalimanı 3. pisti hakkında değerlendirmelerde bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, “Sıfırdan, rekor bir sürede inşa edilen dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin en önemli projeleri arasında yer alıyor. Dünya’da eşi benzeri görülmemiş başarılı ve neredeyse kusursuz bir dev taşınmanın ardından operasyonlarımız tüm hızla sürüyor. Dünya üzerinde hem inşaatı hem taşınması ile bu özelliklere sahip bir havalimanı yok. Bunu başarmanın da ayrıca gururunu yaşıyoruz. 6 Nisan 2019 tarihinden bu yana yaklaşık 17 milyon 500 bin yolcuyu ağırladık. Yolcuların böyle büyük bir yapıda her türlü konfora en kolay yolla sahip olacakları bir havalimanı oluşturmak için var gücümüzle çalıştık. Üç bağımsız pistimizi, gelecek yılın ilk 6 ayı içerisinde hizmete almayı hedefliyoruz. İnşaatı devam eden üç bağımsız pistin tamamlanması ile birlikte sağlayacağı konfor ve zaman tasarrufuyla bu hizmet kalitesi iddiamızı da zirveye taşıyacağız. İstanbul Havalimanı ülkemizin en önemli ekonomik varlığıdır. Ülkemizin gelişmesinde lokomotif güç olacaktır” diye konuştu.



Taksi trafiğini hızlandıracak çalışmalar devam ediyor


İstanbul Havalimanı’nda uçak taksi sürelerini daha da azaltmak için de diğer yandan ekstra çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, taksi yolları yüzey altına yerleştirilmesi planlanmış trafiği hızlandıracak loop sensörleri, mikrodalga bariyerleri, kumanda kontrol panelleri ve stop bar montaj çalışmalarına başlandı. Ayrıca yapılan bu çalışmalar esnasında kış öncesi yapılması planlanan taksi yolu asfalt ve boya tamir bakım çalışmaları da uygulamaya sokuldu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:37
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