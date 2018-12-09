Metro, metrobüs, Tranvay, otogar, yüksek hızlı tren, karayolu ile İstanbul yeni havalimanına nasıl giderim? İstanbul yeni havalimanına gidecek olan yolcular Yeni İstanbul Havalimanına nasıl gideceklerini araştırıyor. Karadeniz kıyısına yapılan dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip 3. Havalimanı olan İstanbul Havalimanı’na gidecek olan vatandaşlar Mecidiyeköy’den yeni havalimanına nasıl gidilir, 3. Havalimanına nasıl gidilir? 3. Havalimanına giden otobüsler hangileri? Hangi otobüs hatları 3.havalimanı yakınından geçiyor? Sorularının cevabı haberimizde

İstanbul havalimanına nasıl giderim? Havaalanına en kolay nasıl giderim? Türkiye’nin dev projeleri arasında yer alan ve ilk etabının yapımı kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte dünyanın gıpta ile baktığı 3. Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim’de hizmete açıldı. Erdoğan hizmete açılan havalimanının isminin İstanbul Havalimanı olduğunu da tüm dünyaya duyurdu. İstanbul Havalimanı’nın ilk etabının açılmasıyla birlikte yılda 90 milyon yolcu taşınacak. Atatürk Havalimanı’nın 30 Aralık’ta taşınacak. Böylelikle uçuşlar 1 Ocak’tan itibaren İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak. Yeni yılla birlikte iniş ve kalkışların yapılacağı İstanbul Havalimanı’na da nasıl gidileceği araştırılıyor.

Mecidiyeköy’den İstanbul Havalimanı’na giden otobüsler hangileri?

Mecidiyeköy’den İstanbul yeni havalimanına nasıl gidilir? İstanbul Havalimanı’na yolcu taşıma ihalesini İETT’nin kuruluşu Otobüs AŞ. Kazanmasıyla birlikte vatandaşlar İETT ile yeni havalimanına nasıl gidilir? Sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul genelinde 18 hat üzerinden İstanbul Yeni Havalimanı’na yolcu taşınmakta. Peki Mecidiyeköy’den İstanbul yeni havalimanına nasıl gidilir? Mecidiyeköy’den İstanbul Havalimanı’na giden otobüsler hangileri? İstanbul Havalimanına nereden ve nasıl gidilir? İşte İstanbul havalimanına Mecidiyeköy’den kalkan otobüs hattı.

Mecidiyeköy’den İstanbul yeni havalimanına nasıl gidilir? Sorusunun cevabına gelecek olursak, 48F Akpınar Köyü-Mecidiyeköy Metrobüs hattı ile İstanbul Havalimanı’na ulaşım sağlanmakta. Tek biletle ve tek yön seferle 60 dakikada Mecidiyeköy’den İstanbul Havalimanına ulaşmak mümkündür.

Yeni İstanbul Havalimanı H2 hattı durakları

Yeni Havalimanı-Mecidiyeköy arasında gerçekleştirilecek H2 hattı sırasıyla Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı'ndan geçerek, Yeni Havalimanına ulaşacak.

48F Akpınar Köyü-Mecidiyeköy Metrobüs hattı durakları

48F Akpınar Köyü-Mecidiyeköy Metrobüs hattı kalkış saatleri

48F Akpınar Köyü-Mecidiyeköy Metrobüs hattı güzergahı

Metro, metrobüs, Tranvay, otogar, yüksek hızlı tren, karayolu ile İstanbul yeni havalimanına nasıl giderim?

İstanbul yeni havalimanı ulaşım hatları

Beylikdüzü Tüyap-52 km-15 dakika-21 TL-15 araç

Otogar-38 km-15 dakika-16 TL-12 araç

Bakırköy-44 km-10 dakika-18 TL-19 araç

Yenikapı-Sirkeci-50 km-11 dakika-18 TL-23 araç

Beşiktaş-43 km-20 dakika-18 TL-13 araç

Alibeyköy Cep Otogarı-31 km-30 dakika-16 TL-5 araç

Kadıköy-64 km-20 dakika-25 TL-11 araç

Pendik-93 km-45 dakika-30 TL-5 araç

Hacıosman-40 km-30 dakika-16 TL-4 araç

Tepeüstü-91 km-30 dakika-25 TL-7 araç

Arnavutköy-22 km-40 dakika-12 TL-3 araç

Kemerburgaz-21 km-40 dakika-12 TL-3 araç

Sarıyer-40 km-30 dakika-16 TL-5 araç

Başakşehir-27 km-30 dakika-14 TL-4 araç

Bahçeşehir-40 km-40 dakika-16 TL-4 araç

Mahmutbey Metro-36 km-45 dakika-15 TL-3 araç

Halkalı-40 km-50 dakika-16 TL-4 araç

Mecidiyeköy-37 km-15 dakika-16 TL-10 araç