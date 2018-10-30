İstanbul Havalimanı 120 bin personel alım başvuruları? İGA personel alımı

İGA, 4 yıl gibi kısa sürede dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nı ilk etabını bitirip 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yıl dönümünde vatandaşın hizmetine sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İGA bünyesinde İstanbul Havalimanı’nında görevlendirmek üzere 120 bin personelin alınacağını duyurdu.

İstanbul’un yeni havalimanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından, yabancı konukların da yer aldığı muhteşem törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün burada, sizlerle iki büyük mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanımızın açılışı yurtdışından gelen kıymetli dostlarımızla birlikte yapıyoruz. Bunun yanında Cumhuriyetimizin 95’inci kuruluş yıldönümünün gururunu yaşıyoruz” diyerek milletin mutluluğuna ortak oldu. İstanbul Havalimanı kapsamında 120 bn personel alınacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İGA alımlarına ilişkin olarak "Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl boyunca bu havalimanımız büyümeye devam edecektir. Kendi enerjisini üreten, çevreci, tabiat dostu ve engelsiz bir proje olan havalimanımızdaki hizmetler için 120 bin kişi görev yapacaktır. Havalimanımızdaki her birim uluslararası standartların üzerinde son teknolojiye sahip şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Şehir merkezine karayolu, raylı sistem ve deniz yoluyla alternatifli ulaşım imkanları sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

THY işçi alımları İGA güvenlik görevlisi alım başvuruları

3. Havalimanı güvenlik görevlisi alımı THY İGA personel başvuruları